Vụ 15 năm đi kiện đòi nhà: VKSND Tối cao đề nghị tạm dừng cưỡng chế thi hành án 18/12/2025 16:01

(PLO)- Trước ngày cưỡng chế thi hành án, VKSND Tối cao đã có văn bản đề nghị Thi hành án dân sự TP.HCM tạm dừng cưỡng chế để xem xét đơn yêu cầu theo thủ tục giám đốc thẩm của bên phải thi hành án.

Ngày 18-12, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM tạm dừng buổi cưỡng chế giao nhà giữa người phải thi hành án là bà Huỳnh Thị Minh Thư, bà Trần Minh Phương, ông Huỳnh Quang Lộc và người được thi hành án là ông Huỳnh Hưng Lợi (73 tuổi, người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ; hiện cư ngụ tại phường Bình Thạnh, TP.HCM).

Vụ việc của ông Huỳnh Hưng Lợi được báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh qua bài viết "Nhờ bạn đứng tên nhà, mất 15 năm đi kiện, thắng kiện lại tiếp tục chờ".

VKSND Tối cao đề nghị tạm dừng cưỡng chế thi hành án

Trước đó, vào ngày 28-11, THADS TP.HCM đã có thông báo về việc cưỡng chế thi hành án, giao trả căn nhà số 10A Cửu Long, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM cho ông Lợi vào 8 giờ 30 phút ngày 18-12.

Tuy nhiên, việc cưỡng chế thi hành án phải tạm dừng, do ngày 17-12, THADS TP.HCM nhận được văn bản của VKSND Tối cao về việc đề nghị tạm dừng cưỡng chế THADS.

Ông Huỳnh Hưng Lợi đứng trước căn nhà số 10A Cửu Long, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Theo nội dung văn bản, VKSND Tối cao nhận được đơn của bà Huỳnh Thị Minh Thư (người phải thi hành án) đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm ngày 9-10-2024 của TAND TP.HCM về tranh chấp quyền sở hữu đòi tài sản và hủy hợp đồng tặng cho tài sản giữa ông Lợi với bị đơn là bà Lê Thị Vựng; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm bà Thư và 3 người khác.

Ngày 10-12-2025, VKSND Tối cao ban hành công văn yêu cầu TAND TP.HCM chuyển hồ sơ vụ án nêu trên để VKSND Tối cao xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngày 16-12-2025, TAND TP.HCM mới chuyển hồ sơ vụ án cho VKSND Tối cao.

Vì vậy, VKSND Tối cao đề nghị THADS TP.HCM tạm dừng cưỡng chế thi hành án (trong thời gian 1 tháng kể từ ngày nhận được công văn này) để VKSND Tối cao nghiên cứu, giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với vụ án nêu trên.

VKSND Tối cao đề nghị THADS TP.HCM phối hợp thực hiện.

Thi hành án dân sự TP.HCM tạm dừng cưỡng chế

Sau khi nhận được thông báo tạm dừng việc cưỡng chế thi hành án, ông Lợi đã có buổi làm việc với THADS TP.HCM.

Tại buổi làm việc, chấp hành viên thông báo đến ông Lợi: Thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành án, Hội đồng cưỡng chế đã tiến hành họp nắm bắt tình hình.

Tuy nhiên, tối 17-12-2025, THADS TP.HCM nhận được văn bản của VKSND Tối cao đề nghị tạm dừng việc cưỡng chế trong thời gian 1 tháng.

Căn cứ vào văn bản của VKSND Tối cao và tình hình thực tế, Hội đồng cưỡng chế thống nhất tạm dừng việc cưỡng chế.

Việc cưỡng chế thi hành án sẽ được THADS TP.HCM thông báo sau.

Căn nhà số 10A Cửu Long, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Nêu ý kiến, ông Lợi không đồng ý việc tạm dừng cưỡng chế, bởi văn bản về việc đề nghị tạm dừng cưỡng chế (tạm hoãn thi hành án) không phù hợp Điều 48 Luật THADS; việc tạm dừng thi hành án phải được thực hiện trước 24 giờ tính đến thời điểm cưỡng chế theo thông báo.

Ông Lợi cho biết ông được biết văn bản này có trước vài giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định...

Ông Lợi đề nghị cơ quan thi hành án sớm tổ chức thi hành dứt điểm vụ việc, giao trả nhà cho ông theo bản án đã tuyên. Ông Lợi mong sớm kết thúc vụ việc vì ông đã trên 70 tuổi, vụ việc đã kéo dài, tốn nhiều thời gian, công sức...

Chấp hành viên đã ghi nhận ý kiến của ông Lợi làm cơ sở xử lý hồ sơ theo quy định.