Vụ 15 năm đi kiện đòi nhà: Thi hành án giao trả nhà không thành

(PLO)- Chấp hành viên nhiều lần gõ cửa, tìm cách liên lạc với người đang ở bên trong căn nhà nhưng không được, sau đó đã lập biên bản ghi nhận việc bàn giao nhà không thành...

Ngày 17-10, THADS TP.HCM đã tổ chức thực hiện việc giao trả nhà giữa người phải thi hành án là bà Huỳnh Thị Minh Thư, bà Trần Minh Phương, ông Huỳnh Quang Lộc và người được thi hành án là ông Huỳnh Hưng Lợi (sinh năm 1952, người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ; hiện cư ngụ tại đường Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh, TP.HCM).

Ông Huỳnh Hưng Lợi là trường hợp mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh qua bài viết "Nhờ bạn đứng tên nhà, mất 15 năm đi kiện, thắng kiện lại tiếp tục chờ".

Theo thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ giao nhà, giao trả nhà, bên phải thi hành án phải thực hiện nghĩa vụ giao căn nhà tại số 10A Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình (nay là phường Tân Sơn Hòa), TP.HCM theo bản án đã tuyên cho phía được thi hành án.

Ông Huỳnh Hưng Lợi tại buổi làm việc sáng nay. Ảnh: SONG MAI

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Chấp hành viên THADS TP.HCM và Đại diện VKSND TP.HCM cùng ông Huỳnh Hưng Lợi đến trước nhà số 10A Cửu Long.

Tại đây, chấp hành viên nhiều lần gõ cửa, tìm cách liên lạc với người đang ở bên trong căn nhà nhưng không được.

Sau đó, chấp hành viên đã lập biên bản ghi nhận việc bàn giao nhà không thành, có sự chứng kiến và ký xác nhận của bên được thi hành án cùng đại diện VKS, chính quyền địa phương.

Nêu ý kiến trong biên bản, ông Huỳnh Hưng Lợi cho biết vụ việc đã kéo dài quá lâu, đề nghị cơ quan THADS TP.HCM xem xét, tổ chức thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện bàn giao nhà, đề nghị cơ quan thi hành án thực hiện các bước để cưỡng chế thi hành án theo quy định.

Theo nội dung vụ việc, sau quá trình tố tụng kéo dài từ năm 2009, đến ngày 9-10-2024, TAND TP.HCM đã tuyên toàn bộ nhà và đất tại 10A Cửu Long thuộc quyền sở hữu của ông Lợi.

Ông Lợi được quyền liên hệ các cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với nhà đất này. Phía bà Lê Thị Vựng (bị đơn) có trách nhiệm giao trả toàn bộ nhà và đất cho ông Lợi trong thời hạn 15 ngày.

Ngày 22-11-2024, Chi cục THADS quận Tân Bình đã ra Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 559. Đến ngày 7-5-2025, Cục THADS TP.HCM rút hồ sơ thi hành án lên để tiếp tục thi hành bản án. Ngày 30-5-2025, Cục THADS TP.HCM đã ra Thông báo số 3979 yêu cầu người phải thi hành án và gia đình thực hiện nghĩa vụ, giao trả toàn bộ nhà và đất tại 10A Cửu Long cho ông Lợi.

Trường hợp hết thời hạn thi hành án nhưng họ không giao nhà, cơ quan THA sẽ tổ chức giao tài sản, cưỡng chế giao tài sản.

THADS TP.HCM đã có văn bản trả lời báo Pháp luật TP.HCM về nguyên nhân chưa tổ chức THA.

Thứ nhất, theo Bản án số 901/2024/DS-PT của TAND TP.HCM, tài sản THA là toàn bộ nhà và đất tọa lạc tại 10A Cửu Long, có diện tích khuôn viên đất 466,61 m2 theo bản vẽ hiện trạng số 2914/HĐĐV2009 đã được Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình kiểm tra nội nghiệp ngày 07-10-2009.

Theo kết quả xác minh thực tế thì toàn bộ nhà và đất nêu trên có tổng diện tích khuôn viên là 716,6 m2, diện tích này phù hợp với Bản vẽ sơ đồ nhà đất số 3975/HDĐV2007 của Công ty TNHH khảo sát và thiết kế ADEC lập ngày 30-7-2007 đã được Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình đóng dấu đã kiểm tra do người phải THA cung cấp.

Như vậy, giữa tài sản thực tế và tài sản thi hành theo án tuyên có sự chênh lệch rất lớn về diện tích, cụ thể là chênh lệch 250,3 m2 đất.

Thứ hai, qua xác minh thực tế, toàn bộ khuôn viên nhà và đất tọa lạc tại 10A Cửu Long là một khối thống nhất, không tách rời. Trong khi đó, tài sản THA chỉ là một phần của khuôn viên nhà và đất trên, có mặt tiền nhà đất tiếp giáp đường Cửu Long, còn phần đất có diện tích 250,3 m2 nằm ngay trong khuôn viên, ở phía sau, không tiếp giáp và cũng không có lối đi ra đường giao thông.

Trường hợp THADS TP.HCM thực hiện việc giao phần diện tích đất 466,61 m2 cho ông Lợi thì phần đất còn lại có diện tích 250,3 m2 sẽ không có lối đi vào.

Thứ ba, Bản vẽ hiện trạng số 2914/HĐĐV2009 đã được Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình kiểm tra nội nghiệp ngày 7-10-2009 không xác định tọa độ góc ranh của tài sản phải giao theo án tuyên.

Vì vậy, để có cơ sở tổ chức THA, THADS TP.HCM đã có công văn đề nghị TAND TP.HCM giải thích những nội dung mà bản án tuyên chưa rõ nêu trên.

Căn nhà tại số 10A Cửu Long, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM. Ảnh: SONG MAI

Sau khi nhận được công văn của THADS TP.HCM, ngày 16-9-2025, TAND TP.HCM có văn bản giải thích bản án.

Theo TAND TP.HCM, Quyết định tại Bản án số 901/2024/DS-PT ngày 09-10-2024 của TAND TP.HCM tuyên về tài sản phải thi hành là căn nhà số 10A Cửu Long có diện tích khuôn viên đất 466,61m² theo bản vẽ hiện trạng số 2914/HĐĐV2009 đã được kiểm tra nội nghiệp.

Như vậy, đối tượng tài sản thi hành như bản án tuyên là rất cụ thể rõ ràng và có kèm theo bản vẽ hiện trạng của cơ quan chuyên môn.

Phần diện tích đất phía sau không có tranh chấp tại vụ án, không thuộc đối tượng phải thi hành tại bản án. Việc THADS TP.HCM căn cứ một bản vẽ khác do người phải thi hành án cung cấp, mà không phải bản vẽ theo như bản án tuyên, rồi cho rằng có chênh lệch lớn về diện tích và nếu thi hành sẽ không có lối đi vào đất này, từ đó yêu cầu giải thích bản án là đã yêu cầu ngoài nội dung cần phải thi hành án.

Sau khi nhận được văn bản giải thích bản án của TAND TP.HCM, ngày 29-9-2025, THADS TP.HCM đã ra thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ giao nhà, giao trả nhà cho ông Huỳnh Hưng Lợi.