TAND TP.HCM có văn bản giải thích bản án vụ 15 năm đi kiện đòi nhà, thắng kiện tiếp tục chờ 26/09/2025 06:01

Liên quan đến vụ việc của ông Huỳnh Hưng Lợi (sinh năm 1952, người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ; hiện cư ngụ tại đường Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh, TP.HCM) mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong bài viết "Nhờ bạn đứng tên nhà, mất 15 năm đi kiện, thắng kiện lại tiếp tục chờ", TAND TP.HCM đã có văn bản giải thích bản án cho cơ quan THADS TP.HCM.

Giải thích bản án của TAND TP.HCM

Theo TAND TP.HCM, Quyết định tại Bản án số 901/2024/DS-PT ngày 09-10-2024 của TAND TP.HCM tuyên về tài sản phải thi hành là căn nhà số 10A Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình (nay là phường Tân Sơn Hòa), TP.HCM có diện tích khuôn viên đất 466,61m² theo bản vẽ hiện trạng số 2914/HĐĐV2009 đã được kiểm tra nội nghiệp.

Như vậy, đối tượng tài sản thi hành như bản án tuyên là rất cụ thể rõ ràng và có kèm theo bản vẽ hiện trạng của cơ quan chuyên môn.

Phần diện tích đất phía sau không có tranh chấp tại vụ án, không thuộc đối tượng phải thi hành tại bản án. Việc THADS TP.HCM căn cứ một bản vẽ khác do người phải thi hành án cung cấp, mà không phải bản vẽ theo như bản án tuyên, rồi cho rằng có chênh lệch lớn về diện tích và nếu thi hành sẽ không có lối đi vào đất này, từ đó yêu cầu giải thích bản án là đã yêu cầu ngoài nội dung cần phải thi hành án.

Ông Lợi đến báo Pháp Luật TP.HCM để phản ánh trường hợp của mình. Ảnh: AN BÌNH

Cơ quan thi hành án nêu lý do chưa thi hành

Trước đó, THADS TP.HCM đã có văn bản trả lời PLO về nguyên nhân chưa tổ chức thi hành án.

Thứ nhất, theo Bản án số 901/2024/DS-PT của TAND TP.HCM, tài sản thi hành án là toàn bộ nhà và đất tọa lạc tại 10A Cửu Long, có diện tích khuôn viên đất 466,61 m2 theo bản vẽ hiện trạng số 2914/HĐĐV2009 đã được Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình kiểm tra nội nghiệp ngày 07-10-2009.

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh thực tế thì toàn bộ nhà và đất nêu trên có tổng diện tích khuôn viên là 716,6 m2, diện tích này phù hợp với Bản vẽ sơ đồ nhà đất số 3975/HDĐV2007 của Công ty TNHH khảo sát và thiết kế ADEC lập ngày 30-7-2007 đã được Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình đóng dấu đã kiểm tra do người phải thi hành án cung cấp.

Như vậy, giữa tài sản thực tế và tài sản thi hành theo án tuyên có sự chênh lệch rất lớn về diện tích, cụ thể là chênh lệch 250,3 m2 đất.

Thứ hai, qua xác minh thực tế, toàn bộ khuôn viên nhà và đất tọa lạc tại 10A Cửu Long là một khối thống nhất, không tách rời. Trong khi đó, tài sản thi hành án chỉ là một phần của khuôn viên nhà và đất trên, có mặt tiền nhà đất tiếp giáp đường Cửu Long, còn phần đất có diện tích 250,3 m2 nằm ngay trong khuôn viên, ở phía sau, không tiếp giáp và cũng không có lối đi ra đường giao thông.

Trường hợp Thi hành án dân sự TP.HCM thực hiện việc giao phần diện tích đất 466,61 m2 cho ông Lợi thì phần đất còn lại có diện tích 250,3 m2 sẽ không có lối đi vào.

Thứ ba, Bản vẽ hiện trạng số 2914/HĐĐV2009 đã được Phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình kiểm tra nội nghiệp ngày 7-10-2009 không xác định tọa độ góc ranh của tài sản phải giao theo án tuyên.

Vì vậy, để có cơ sở tổ chức thi hành án, Thi hành án dân sự TP.HCM đã có công văn đề nghị TAND TP.HCM giải thích những nội dung mà Bản án tuyên chưa rõ nêu trên. Sau khi TAND TP.HCM có văn bản giải thích, Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức việc thi hành án theo quy định.