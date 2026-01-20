Cộng đồng người Việt tại Osaka, Nhật Bản xem trực tiếp Khai mạc Đại hội Đảng 20/01/2026 15:39

(PLO)- Việc tổ chức cho bà con theo dõi trực tiếp Lễ Khai mạc Đại hội là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đưa thông tin chính thống về đường lối, chủ trương của Đảng đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Hôm nay, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã phối hợp với Tổng Lãnh sự quán tổ chức chương trình xem truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 từ 8 giờ Việt Nam (tương đương 10 giờ Nhật Bản), thu hút đông đảo bà con kiều bào đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kansai, cùng đại diện các hội đoàn người Việt Nam.

Nhiều công dân đến làm thủ tục hành chính tại Tổng Lãnh sự quán cũng đã dừng lại để theo dõi sự kiện, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng đối với các vấn đề chính trị trọng đại của đất nước.

Mọi người cùng hướng về màn ảnh làm Lễ chào cờ khai mạc. Ảnh: BTC

Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc quan trọng, định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tổng Lãnh sự khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng đóng góp vào khối đại đoàn kết toàn dân và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Ông Ngô Trịnh Hà cho biết Tổng Lãnh sự quán luôn chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, gắn công tác lãnh sự với việc củng cố niềm tin và mối liên hệ của kiều bào với quê hương, đất nước. Việc tổ chức cho bà con theo dõi trực tiếp Lễ Khai mạc Đại hội là một trong những hoạt động cụ thể nhằm đưa thông tin chính thống về đường lối, chủ trương của Đảng đến gần hơn với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, cho biết hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa chính trị - tinh thần, mà còn thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của kiều bào với Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước. Bà nhấn mạnh chương trình góp phần tăng cường sự gắn bó của cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy vai trò kiều bào trong công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản năng động, đoàn kết và hướng về Tổ quốc.

Kiều bào tại Osaka xem truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: BTC

Đây cũng là dịp để kiều bào cập nhật thông tin quan trọng, nâng cao nhận thức chính trị, đồng thời tiếp tục nỗ lực lao động, học tập, hội nhập và đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản triển khai hoạt động hướng dẫn thủ tục lãnh sự và giới thiệu, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam dành cho công dân. Nội dung tập trung vào việc giải đáp các vấn đề thiết thực liên quan đến hộ chiếu, quốc tịch, đăng ký hộ tịch, giấy tờ hành chính, cũng như những quy định pháp luật cơ bản mà công dân Việt Nam ở nước ngoài cần nắm rõ.

Thông qua hoạt động này, chương trình không chỉ góp phần hỗ trợ bà con trong việc thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận lợi, đúng quy định, mà còn nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, đồng thời tăng cường sự gắn bó, tin tưởng giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan đại diện của Nhà nước trong không khí hướng về Đại hội.