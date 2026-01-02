Bộ Công an hướng dẫn thủ tục cấp 'thị thực đặc biệt' dành cho doanh nhân APEC 02/01/2026 16:38

(PLO)- Bộ Công an hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp mới thẻ APEC, nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh; hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ có thể nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, bạn đọc Quách Đình Phương Thảo đặt câu hỏi về thủ tục cấp thẻ APEC (một loại "thị thực đặc biệt" dành cho các doanh nhân thuộc các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) xin trực tiếp và trực tuyến như thế nào?

Thẻ APEC được miễn visa những nước nào; đối tượng, điều kiện để được cấp thẻ APEC là gì?

Trước thắc mắc của bạn đọc, Bộ Công an giải đáp như sau: Căn cứ quy định tại Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 09), thủ tục cấp thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Đề nghị cấp văn bản cho phép doanh nhân Việt Nam được sử dụng thẻ ABTC thực hiện tại các bộ, ngành hoặc UBND cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính (quy định tại Chương III Quyết định số 09).

Giai đoạn 2: đề nghị cấp thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an (quy định tại Chương IV Quyết định số 09).

Hồ sơ đề nghị cấp mới thẻ nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh;

Hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ (do thẻ sắp hết hạn, thẻ bị hỏng, bị mất, do bổ sung nền kinh tế thành viên, do thay đổi số hộ chiếu) có thể nộp trực tiếp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Hiện thẻ đi lại của doanh nhân APEC có sự tham gia của 19 nền kinh tế thành viên: Việt Nam, Úc, Brunei, Chile, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Thái Lan.

Mời bạn đọc xem Quyết định số 09 tại đây!