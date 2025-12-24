Người Việt định cư ở nước ngoài có được về nước ghép tim không? 24/12/2025 05:55

(PLO)- Cả nước hiện có khoảng 31 bệnh viện đủ điều kiện ghép tạng, trong đó có khoảng 10 cơ sở thực hiện ghép tim.

Liên quan đến vấn đề người Việt định cư ở nước ngoài được chẩn đoán suy tim giai đoạn cuối và mong muốn trở về nước để được ghép tim điều trị bệnh, mới đây, TS.BS Phạm Gia Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, đã có giải đáp, hướng dẫn về điều kiện và quy trình đăng ký chờ ghép.

Theo đó, ông Phạm Gia Anh khẳng định dù định cư ở bất cứ đâu, chỉ cần người dân mang quốc tịch Việt Nam thì hoàn toàn có thể về nước và đăng ký chờ nhận tạng tại bất cứ cơ sở nào thuộc danh sách các cơ sở được cấp phép về ghép tạng.

Hiện, cả nước có khoảng 31 bệnh viện đủ điều kiện ghép tạng, trong đó khoảng 10 cơ sở triển khai kỹ thuật ghép tim như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế (TP Huế), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

"Về thủ tục, người bệnh chỉ cần đến một trong các cơ sở để đăng ký. Tại đây, người bệnh sẽ được thăm khám, có bộ xét nghiệm chỉ số sinh học và được đưa vào danh sách chờ. Khi nào có người hiến phù hợp, đúng thứ tự thì người bệnh sẽ được nhận tim", bác sĩ Gia Anh nói.

Chi phí hiện tại cho một ca ghép tim khoảng 600-700 triệu đồng.

Ca ghép đồng thời tim và phổi đầu tiên được thực hiện thành công tại Việt Nam hồi tháng 8-2025. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Việt Nam được đánh giá là một điểm sáng của y học Đông Nam Á về ghép tạng, thực hiện hơn 1.000 ca ghép mỗi năm - thuộc nhóm quốc gia có số ca ghép cao trong khu vực, dù nguồn tạng hiến chủ yếu vẫn đến từ người cho sống.

Tháng 10-2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, lần đầu tiên các bác sĩ thực hiện thành công ca ghép đồng thời tim và gan từ người cho chết não.

Cũng tại đây, ca ghép đồng thời tim và phổi đầu tiên tại Việt Nam đã được thực hiện. Bệnh nhân được ra viện vào tháng 9-2025. Đây là kỹ thuật cực khó, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của ngành ghép tạng.

Cuối tháng 10-2024, Bệnh viện Trung ương Huế đã xác lập kỷ lục với một ca ghép tim "xuyên Việt" được vận chuyển từ Hà Nội vào. Thời gian cấy ghép tim chỉ mất hơn 50 phút (rất ngắn so với quy chuẩn), giúp trái tim đập lại mạnh mẽ ngay sau khi ghép. Sau phẫu thuật 6 tiếng, bệnh nhân được rút ống nội khí quản với tình trạng huyết động ổn định.

Không những thế, Việt Nam cũng đã có những ca ghép tim thành công cho bệnh nhân trẻ em và bệnh nhân lớn tuổi, cho thấy đối tượng được chỉ định ghép ngày càng mở rộng.

Theo các chuyên gia, chi phí ghép tạng ở Việt Nam rẻ hơn rất nhiều, chỉ bằng 1/3 so với thế giới, bằng 1/8 ở Thái Lan và bằng 1/24 ở Mỹ. Bộ Y tế đang triển khai nhiều chiến lược toàn diện nhằm phát triển lĩnh vực ghép tạng. Nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động hiến - ghép.