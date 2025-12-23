4 cuộc đời được tái sinh từ ghép tạng và kỹ thuật ghép tủy đặc biệt 23/12/2025 08:36

(PLO)- Hai ca ghép tạng xuyên Việt và hai bệnh nhi ghép tủy được thực hiện thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trong đó, BV đã áp dụng kỹ thuật ghép tủy mới tăng hiệu quả điều trị, giảm chi phí cho bệnh nhân.

Sáng 23-12, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ ra viện cho bốn bệnh nhân ghép tạng, ghép tủy.

Các y bác sĩ thực hiện ca ghép tạng từ người hiến chết não.

Hai trường hợp ghép tạng xuyên Việt từ người hiến chết não gồm bệnh nhân NMC (56 tuổi, ngụ ở Quảng Ngãi) và bệnh nhi MVUN (8 tuổi, ngụ ở TP Huế).

Trước đó, ông C nhập viện trong tình trạng suy tim cấp nặng, đe dọa tính mạng và buộc phải chỉ định ghép tim khẩn cấp.

Rạng sáng 14-11, sau khi nhận thông tin điều phối tạng từ Bệnh viện Chợ Rẫy, quả tim hiến đã được vận chuyển cấp tốc về Huế lúc 7 giờ 30 phút. Ca phẫu thuật ghép tim hoàn thành lúc 9 giờ 10 phút cùng ngày.

Sau hơn 5 ngày hồi sức tích cực với nhiều thách thức về huyết động, bệnh nhân đã cai hoàn toàn thuốc trợ tim. Hiện tại, chức năng tim phục hồi ấn tượng.

Còn bệnh nhi N mắc xơ gan, dù đã phẫu thuật Kasai nhưng bệnh vẫn diễn tiến nặng gây xuất huyết tiêu hóa, ghép gan là con đường sống duy nhất.

Ngày 9-11, ê-kíp ghép gan của BVTW Huế đã di chuyển vào Bệnh viện Bà Rịa để tiếp nhận gan hiến. Tạng được vận chuyển bằng đường hàng không, hạ cánh tại sân bay Phú Bài lúc 22 giờ 25 phút. Ca ghép hoàn tất vào 3 giờ sáng 10-11.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhi tiến triển tích cực, các chỉ số xét nghiệm và mạch máu gan đều trong giới hạn bình thường.

Dịp này, BVTW Huế cho biết, vừa thực hiện thành công của hai ca ghép tủy đồng loại Thalassemia (tan máu bẩm sinh) thứ 13 và 14.

Bệnh nhi NTT (26 tháng tuổi, ngụ ở Gia Lai) được chẩn đoán HbE/Beta-Thalassemia từ 7 tháng tuổi, nhưng gặp khó khăn lớn do bất đồng nhóm máu vì người nhận nhóm máu O trong khi người hiến (anh ruột) nhóm máu A.

Thay vì các phương pháp cũ tốn kém, BVTW Huế đã áp dụng kỹ thuật mới là truyền từng lượng nhỏ nhóm máu người cho vào cơ thể người nhận trước ghép.

Phương pháp này giúp không cần gạn tách hồng cầu, bảo tồn lượng tế bào gốc tối đa và giảm chi phí điều trị cho gia đình. Đây là ca thứ 5 bệnh viện áp dụng thành công kỹ thuật này. Sau ghép, cháu T hồi phục hoàn toàn.

Trường hợp ghép tủy còn lại là cháu Nguyễn Thanh T (6,5 tuổi, quê Đồng Nai), nhận tủy từ em ruột 3 tuổi.

Dù gặp biến chứng sốt giảm bạch cầu hạt và xuất huyết bàng quang trong quá trình ghép, nhưng nhờ sự chăm sóc tích cực, cháu đã phục hồi tốt và đủ điều kiện xuất viện.

Theo lãnh đạo BVTW Huế, tính đến nay, đơn vị đã thực hiện hơn 2.500 ca ghép tạng, mô và 68 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng bệnh lý Thalassemia, chỉ trong 15 tháng qua đã có 14 ca ghép thành công.