Vụ sập la phông làm 1 người tử vong: Sở Nội vụ TP.HCM cảnh báo an toàn lao động 12/03/2026 18:48

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM cho biết vụ sập la phông khi thi công máy lạnh làm một người tử vong, ba người bị thương, đồng thời khuyến cáo tăng cường an toàn lao động.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ TP.HCM tại họp báo kinh tế - xã hội thường kỳ TP.HCM vào chiều ngày 12-3, cơ quan này đã nhận được tin báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM liên quan sự cố sập la phông xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam trong quá trình thi công, lắp đặt máy lạnh.

Thông tin ban đầu, tai nạn làm hư hỏng hai tấm trần la phông kích thước 1,2 x 2,4 m, dày 5 cm. Sau sự cố, Công ty TNHH Schenker Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng thi công để rà soát và hoàn thiện lại phương án thi công.

Vụ việc khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ, ba người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Hiện trường vụ tai nạn lao động. Ảnh: CTV

Nguyên nhân ban đầu được xác định là trong quá trình lắp đặt máy lạnh tại kho của chi nhánh công ty ở Bình Dương, bốn lao động đã leo lên trần la phông của nhà kho để thi công. Trong lúc làm việc, la phông bị sập khiến cả bốn người rơi xuống đất.

Sau tai nạn, các bên liên quan gồm Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Phương Toàn (nhà thầu chính) và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cơ điện lạnh Thuận Phát (đơn vị sử dụng lao động của bốn nạn nhân) đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ đối với người lao động tử vong và các nạn nhân đang điều trị tại cơ sở y tế.

Hiện vụ tai nạn lao động đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM phối hợp với Sở Nội vụ TP.HCM xác minh, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết trong năm 2025 trên địa bàn ghi nhận 107 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 107 người tử vong và 7 người bị thương.

Trong đó, 10 vụ tai nạn làm 9 người tử vong xảy ra trong khu vực không có quan hệ lao động, tức người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

Để ngăn ngừa tai nạn lao động, Sở Nội vụ TP.HCM lưu ý cả người sử dụng lao động và người lao động cần nâng cao ý thức tuân thủ quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với người sử dụng lao động, cần bảo đảm điều kiện làm việc an toàn thông qua việc xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn; bảo đảm máy móc, thiết bị, nhà xưởng đạt tiêu chuẩn; trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ và tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho người lao động.

Đồng thời, doanh nghiệp cần thường xuyên kiểm tra, giám sát an toàn, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường lao động và xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp.

Đối với người lao động, cần tuân thủ quy trình an toàn, sử dụng đúng phương tiện bảo hộ, kịp thời báo cáo nguy cơ mất an toàn và có quyền từ chối làm việc khi nhận thấy nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng TP.HCM sẽ triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tai nạn lao động. Thành phố dự kiến tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số” tại cấp thành phố, phường, xã, đặc khu và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Song song đó, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn lao động tại các doanh nghiệp có nguy cơ cao; giám sát hoạt động huấn luyện, quan trắc môi trường lao động, kiểm định thiết bị; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, theo dõi diễn biến tai nạn để kịp thời đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro.