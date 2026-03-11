Đắp thuốc ‘thầy lang’ chữa gãy xương, một người suýt phải đoạn chi 11/03/2026 18:22

(PLO)- Một người bị đau chân tìm đến 'thầy lang' để bó thuốc, hai ngày sau chân bị biến chứng nghiêm trọng phải nhập viện phẫu thuật.

Ngày 11-3, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết khoa Chấn thương chỉnh hình vừa tiếp nhận, điều trị một bệnh nhân bị gãy phức tạp 3 mắt cá chân, bán trật khớp cổ chân kèm gãy 1/3 dưới xương chày. Bệnh nhân bị biến chứng viêm mô bào và rối loạn dinh dưỡng mô mềm sau khi tự ý đắp thuốc không rõ nguồn gốc.

Theo lời bệnh nhân, trước đó người này gặp tai nạn gây đau vùng cẳng chân và cổ chân. Thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, bệnh nhân nghe lời người quen đi bó thuốc "thầy lang" để chữa đau khớp theo kinh nghiệm dân gian.

Sau hai ngày, vùng cổ chân sưng nề, xuất hiện nhiều bọng nước, da tấy đỏ và đau tăng dần khiến bệnh nhân phải nhập viện.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình phẫu thuật kết hợp xương hiện đại cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh (X-quang, CT scanner), bác sĩ xác định bệnh nhân gãy phức tạp 3 mắt cá chân, gãy 1/3 dưới xương chày, bán trật khớp cổ chân, rối loạn dinh dưỡng mô mềm và viêm mô bào do đắp thuốc.

BS CKII Phạm Văn Nhật, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết đây là trường hợp tổn thương xương phức tạp trên nền mô mềm bị viêm nhiễm, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn.

Để đảm bảo an toàn, quá trình điều trị chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là kiểm soát nhiễm trùng và ổn định mô mềm, xử lý tình trạng viêm mô bào, nuôi dưỡng lại vùng da tổn thương.

Giai đoạn 2 là phẫu thuật kết hợp xương hiện đại. Thay vì dùng vết mổ lớn dễ gây hoại tử da, ê-kíp đã áp dụng phương pháp kết hợp xương xâm lấn tối thiểu qua các đường mổ nhỏ. Cách làm này giúp tránh can thiệp trực tiếp vào vùng xương và mô mềm vốn đã tổn thương.

Bác sĩ Nhật khuyến cáo việc tự ý bó thuốc, đắp lá có thể gây nhiễm trùng, làm mất "thời gian vàng" điều trị. Việc này khiến một ca gãy xương thông thường trở thành phức tạp, thậm chí có nguy cơ cắt cụt chi hoặc để lại di chứng tàn tật lâu dài.

Bác sĩ khuyên người dân khi có chấn thương xương khớp nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để điều trị đúng cách, không nghe theo lời truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.