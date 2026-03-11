Đà Nẵng nhận thuốc hiếm giá 8.000 USD/lọ chữa trị 3 học sinh ngộ độc nghi do ăn cá ủ chua 11/03/2026 12:02

(PLO)- Ngành Y tế TP Đà Nẵng sẽ tiếp nhận "thần dược" giá 8.000 USD/lọ để chữa trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn cá ủ chua.

Sáng 11-3, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết sở đã đề nghị Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ thuốc kháng độc tố Botulinum để điều trị cho các bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn cá ủ chua.

Năm 2023, Bệnh viện Chợ Rẫy mang "thần dược" ra tỉnh Quảng Nam cũ chữa trị các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn cá ủ chua. Ảnh: BVCC

Theo lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng, cán bộ ngành y tế TP đã bay ra TP Hà Nội để chuẩn bị tiếp nhận thuốc do WHO hỗ trợ.

Ngành Y tế TP Đà Nẵng sẽ tiếp nhận năm lọ thuốc Botulism Antitoxin Heptavalent (BAT) từ nguồn dự trữ quốc tế, được chuyển nguồn từ Thụy Sĩ về Việt Nam. Dự kiến, ‘thần dược’ này sẽ đến Hà Nội vào chiều 10-3.

Thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent là loại thuốc cực hiếm, đắt đỏ, có giá khoảng 8.000 USD/lọ, tương đương hơn 200 triệu đồng/lọ. Đây được xem là "thần dược" dùng để điều trị ngộ độc tố Clostridium Botulinum (ngộ độc botulinum).

Trước đó, ba người ở xã Phước Năng, TP Đà Nẵng bị ngộ độc sau khi ăn cá muối ủ chua, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng điều trị.

Qua khai thác, sáng 7-3, sáu người trong gia đình ở xã Phước Năng ăn món cá ủ chua. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ba trẻ bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, mệt nhiều.

Sáng 8-3, các bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn cấp cứu, sau đó chuyển đến tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, TP Đà Nẵng.

Trong ba bệnh nhân, người bị nặng nhất là nam sinh 15 tuổi. Khi nhập viện, bệnh nhân rơi vào tình trạng hôn mê, khó thở, đồng tử giãn, suy hô hấp nặng.

Hai bệnh nhân còn lại là các bé trai 7 tuổi và 11 tuổi cũng có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, yếu cơ, sụp mi, khó thở. Sau khi ổn định ban đầu, cả hai được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam xác định bệnh nhân dương tính với khuẩn Clostridium botulinum.