Bệnh viện quá tải nhưng khu điều trị gần 180 tỉ đồng lại nằm phơi nắng 10/03/2026 15:31

(PLO)- Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) quá tải, bệnh nhân nằm chen chúc trong khi khu điều trị chất lượng cao gần 180 tỉ đồng xây xong nhiều năm vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Những ngày qua, báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận một số phản ánh của người dân về việc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam quá tải, có khoa phải kê thêm giường trong phòng và ngoài lối đi. Thế nhưng, gần đó, khu điều trị kỹ thuật cao gần 180 tỉ đồng được xây trong nhiều năm hiện nay vẫn nằm phơi nắng, dầm mưa mà chưa thể đưa vào sử dụng.

Tại các khoa, có tình trạng kê thêm giường vào phòng cho bệnh nhân nằm, kể cả phòng Hồi sức cấp cứu. Ảnh: TL

Ghi nhận của cho thấy nhiều khoa ở Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đang có dấu hiệu quá tải. Cả chục bệnh nhân phải nằm chen chúc trong một phòng, có những người phải nằm ngoài lối đi chung.

Hành lang được sử dụng cho bệnh nhân mới nhập vào khoa, chờ khám để xếp phòng. Ảnh: TL

Ông Long (ngụ xã Tam Xuân) cho hay mẹ già đau phải vào bệnh viện điều trị, bệnh viện phải kê thêm giường. Mọi sinh hoạt rất bất tiện. Tình trạng này khiến người bệnh và người nuôi bệnh mệt mỏi, nhân viên y tế cũng chịu nhiều áp lực.

“Bệnh nhân nằm chen chúc, không hiểu tại sao tòa nhà mấy tầng (khu điều trị mới - PV) thấy để mãi đó mà chưa đưa vào sử dụng?”, ông Thiện, một người nuôi bệnh thắc mắc.

“Tôi nghe nhân viên nói khu bên kia (khu điều trị kỹ thuật cao - PV) hoàn thành thì sẽ chuyển bệnh nhân qua. Nhưng chờ hoài từ cuối năm đến đầu năm nay vẫn không thấy, không hiểu vì sao?”, bà Sanh - một bệnh nhân nói.

Khu điều trị mới gần 180 tỉ đồng xây xong nhưng chưa đưa vào sử dụng. Ảnh: TN

Theo ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, sau sáp nhập, số bệnh nhân có giảm so với dự lường của đơn vị. Tuy nhiên, từ cuối năm đến nay bệnh nhân tăng lên, quá công suất của bệnh viện.

“Quy mô bệnh viện 1.100 giường bệnh nhưng lúc nào cũng trên 1.200 bệnh nhân. Tùy từng thời điểm, có khoa đông, khoa ít nhưng tổng chung vượt công suất khoảng 100 bệnh nhân”, ông Khoa nói.

Vị Phó giám đốc phụ trách cho biết, trong tình trạng quá tải như hiện nay, đơn vị đã và đang cố gắng hết sức nhằm tăng cường chất lượng điều trị, rút ngắn thời gian điều trị để bệnh nhân sớm hồi phục, xuất viện.

Bên cạnh đó, bệnh viện tăng cường điều trị ngoại trú, hạn chế bệnh nhân nhập viện nếu chưa cần thiết. “Bệnh viện đang cố gắng hết sức cải thiện môi trường chăm sóc, động viên tinh thần và tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân sớm hồi phục. Đồng thời, động viên nhân viên y tế nỗ lực hết mình để chăm sóc cho bệnh nhân chu đáo trong điều kiện hiện tại”, ông Khoa nói.

Về khu điều trị kỹ thuật cao sau nhiều năm vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, ông Khoa cho hay, đơn vị vẫn đang chờ bàn giao. Bệnh viện từng báo cáo nhiều lần với cấp trên, đã làm hết trách nhiệm để sớm nhận bàn giao nhưng không rõ nguyên nhân vì sao đến nay chưa bàn giao.

Được biết ông Nguyễn Ngọc Văn Khoa được giao phụ trách Bệnh viện đa khoa Quảng Nam từ tháng 8-2025. Dự án Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được khởi công từ đầu năm 2019 và hoàn thành phần xây dựng vào tháng 7-2023 nhưng đến nay vẫn còn đang phơi nắng dầm mưa, chưa được hoàn thiện để đưa vào sử dụng.

“Không riêng lãnh đạo và nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam mong chờ mà cả người dân họ cũng nóng lòng muốn khu điều trị kỹ thuật cao được đưa vào sử dụng, nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân và giảm áp lực cho nhân viên y tế”, ông Khoa nói.

Mới đây, trong kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Nẵng Khoá X, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư phường Tam Kỳ từng yêu cầu làm rõ 'số phận' khu điều trị này.

Bà Lan nêu vấn đề khu điều trị mới này đã xây dựng xong ba năm nhưng việc đấu thầu trang thiết bị không đảm bảo khiến công trình bỏ hoang dẫn đến nguy cơ xuống cấp. Những điều này đã gây bức xúc đối với người dân và bệnh nhân khu vực phía Nam Đà Nẵng.

Để làm rõ nguyên nhân vì sao chưa bàn giao, để lãng phí công trình trên, PV đã liên hệ chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó giám đốc Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng cho biết đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu. Vừa qua, BQL đã trình Sở Xây dựng, sở này yêu cầu bổ sung một số thủ tục pháp lý cho hoàn thiện.

"Ban đã trình lại rồi, đang chờ Sở Xây dựng có văn bản đơn vị sẽ bàn giao cho bệnh viện", ông Thành nói và cho hay các vướng mắc trước đây liên quan đến chủ đầu tư đã được tháo gỡ.