Ngôi làng từ vùng quê yên bình vươn ra thế giới 12/02/2026 09:38

(PLO)- Ở TP Đà Nẵng, một ngôi làng yên ả, bình yên đã trở nên nhộn nhịp du khách, được tạp chí danh tiếng của Mỹ công nhận Top 50 làng đẹp nhất thế giới năm 2025.

Tháng 9-2025, Tạp chí Forbes lừng danh của Mỹ xếp Cẩm Thanh ở vị trí thứ 20 trong top 50 làng đẹp nhất thế giới (The World’s 50 Most Beautiful Villages 2025). Đây là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng.

Làng Cẩm Thanh được công nhận Top 50 làng đẹp nhất thế giới năm 2025. Ảnh: TN

Trải nghiệm khó quên

Khoảng 10 năm trở lại đây, làng Cẩm Thanh (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng) trở nên nổi tiếng với vẻ đẹp không thua kém miền Tây sông nước. Cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng bốn kilomet, ngôi làng mang dáng dấp của một miền quê yên ả với rặng dừa nước bạt ngàn soi bóng xuống con sông nhỏ uốn lượn quanh làng.

Hình ảnh rừng dừa nước xanh ngát, những hoạt động sông nước độc đáo, du lịch nông nghiệp… đã định vị Cẩm Thanh trên bản đồ du lịch miền Trung đầy nắng gió. Những chàng trai chèo thúng đưa du khách vòng quanh rừng dừa Bảy Mẫu, tái hiện cảnh quăng chài thật sự trở thành trải nghiệm khó quên mỗi ai ghé thăm.

Trên diện tích hơn 170 ha rừng dừa nước, Cẩm Thanh không chỉ đóng vai trò là vùng đệm sinh thái của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, mà còn như một “bức tường xanh” vững chãi, chở che người dân trước thiên tai và triều cường.

Du khách trải nghiệm tham quan rừng dừa tại làng Cẩm Thanh. Ảnh: TN

Giữa không gian xanh mướt ấy, cuộc sống vẫn bình dị trôi qua. Những người dân hiền hòa vẫn ngày đêm cần mẫn mưu sinh bằng nghề chài lưới, đan lát thủ công và đón du khách đến trải nghiệm du lịch sinh thái đặc trưng của vùng sông nước miền Trung.

Trước đây, người dân Cẩm Thanh chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt thủy sản nhỏ lẻ, cuộc sống gắn liền với sông nước nhưng còn nhiều nhọc nhằn. Đến khoảng hơn 10 năm gần nhất, khi mô hình du lịch cộng đồng gắn với rừng dừa nước được hình thành và phát triển, vùng quê yên bình này như thay da đổi thịt.

Dù mùa cao điểm hay thấp điểm, du khách vẫn ùn ùn kéo đến khám phá Cẩm Thanh. Tiếng hò reo theo điệu nhạc, cảm giác sảng khoái mỗi khi trải nghiệm quay tròn thúng chai đã trở thành đặc sản riêng của du lịch nơi này.

Du khách trải nghiệm xoay thúng. Ảnh: TN

Không dừng lại, du khách đến Cẩm Thanh còn được hòa mình vào cuộc sống người dân bản địa, tham gia lớp nấu ăn, nghỉ tại homestay hay thử làm đồ thủ công từ dừa, tre, lá các loài cây. Thêm những trải nghiệm du lịch nông nghiệp hữu cơ, kết hợp sản xuất nông nghiệp sạch và trải nghiệm du lịch.

Chính những trải nghiệm giản dị, chân thật này đã giữ chân du khách, định vị một Cẩm Thanh khác biệt trên bản đồ du lịch. Khi đặt chân đến ngôi làng, du khách không chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, mà còn khám phá cả nét đẹp của người dân quê, hồn Việt. Có thể nói, Cẩm Thanh từ một ngôi làng đã vươn ra thế giới hoàn toàn không ngoa.

Kiện định hướng đi "xanh"

Phải đến trải nghiệm ở Cẩm Thanh, du khách mới cảm nhận được vì sao nhiều người ví nơi này như là biểu tượng của một làng quê đáng sống giữa miền Trung nắng gió. Ở đây, người dân tìm thấy hạnh phúc từ những điều bình dị, từ nhịp lao động cần mẫn, hơi thở của thiên nhiên đến những giá trị bền vững mà cả cộng đồng cùng nhau vun đắp.

Người dân tái hiện cảnh quăng chài phục vụ du khách. Ảnh: TN

Theo ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, trên mảnh đất Cẩm Thanh, từng dòng sông, rặng tre, hàng dừa, mái đình, con ngõ nhỏ… đều góp phần tạo nên bức tranh quê yên ả, đậm hồn Việt. Dù qua bao thăng trầm, người dân Cẩm Thanh vẫn giữ nguyên vẹn ý thức gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường như một phần trong đời sống thường nhật.

Với người dân Cẩm Thanh, họ làm điều đó bằng tình yêu quê hương mộc mạc, không chút gượng ép. Có thể nói, chính qua bàn tay và tâm hồn của các thế hệ người dân, Cẩm Thanh hôm nay trở thành một làng quê đầy sức sống như ngày hôm nay.

"Bao thế hệ người dân Cẩm Thanh từ thuở dựng làng lập ấp đến hôm nay, đã thổi hồn để tạo nên bức tranh đầy sức sống. Họ tạo ra giá trị mới trên mảnh đất đồng chua nước mặn, bằng nếp nhà, nếp làng với lễ hội cầu ngư, Bả Trạo, điệu hò khoan hay câu hát dân gian trong dịp hội làng...

Mảng xanh bao quanh làng Cẩm Thanh. Ảnh: TN

Tất cả điều đó mang đậm triết lý con người đối thoại và nương tựa với tự nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên, gắn bó với nhau và quan tâm cho nhau để tồn tại và phát triển", ông Dũng bày tỏ.

Cẩm Thanh lọt Top 20 làng đẹp nhất thế giới (năm 2025) được ví như chứng nhận cho những nỗ lực của người dân địa phương và lãnh đạo Hội An qua nhiều thế hệ. Danh hiệu không chỉ dừng ở lại ở niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở người dân về trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn văn hóa, thiên nhiên.

Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An (cũ) phát biểu trong ngày Cẩm Thanh đón nhận chứng nhận Top 50 làng đẹp nhất thế giới đã nhắc lại sự quan tâm của Thành uỷ, UBND TP Hội An cũ dành cho nơi này. Ngày đó, một nghị quyết của cấp ủy về xây dựng Cẩm Thanh thành làng quê sinh thái đặc thù. Giữ ruộng, giữ sông, giữ rừng dừa, đình miếu… để giữ bằng được cảnh quan và nét thanh bình tự nhiên, bản sắc của làng.

Nguyên Bí thư Thành uỷ Hội An cũ cho rằng, tốc độ đô thị hoá bao quanh, các ngôi làng cũ dần mất đi giá trị văn hóa làng nguyên bản. Riêng Cẩm Thanh đã giữ được nếp làng, đã trở thành chỗ trũng để du khách đến trải nghiệm, thực tế đã chứng minh điều đó.

Cẩm Thanh luôn chật kín du khách. Ảnh: TN

Chứng nhận làng quê đẹp nhất, Top 20 thế giới cũng không phải là danh hiệu, mà bản thân đặt cho chúng ta một nhận thức mới, một thông điệp mới và chính những người dân hôm nay nhận rõ trách nhiệm của mình đối với mảnh đất này, đối với tương lai, bạn bè bốn phương.

“Dù cho Hội An có vắng vẻ, khách Tây vẫn tập trung ở Cẩm Thanh đông, họ đi bộ quanh đường làng, đạp xe quanh những cánh đồng, không phải vì lúa nó lạ mà họ cảm nhận được một cái gì đó của tự nhiên. Họ được đối thoại với tự nhiên, mà họ cảm thấy không bị o ép, không bị áp lực giữa đô thị ồn ào. Nếu Cẩm Thanh không có sự khác biệt, cũng giống như những nơi khác, chắc chắn họ sẽ không đến đây làm gì”, ông Sự phân tích.