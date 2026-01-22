Định vị du lịch Đà Nẵng vượt tầm Jeju, Hải Nam, Hawaii vào năm 2050 22/01/2026 17:44

(PLO)- Đà Nẵng cần định vị ngành du lịch đến năm 2050 vượt qua đảo Jeju của Hàn Quốc, Hải Nam của Trung Quốc và Hawaii của Mỹ.

Ngày 22-1-2026, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến về điều chỉnh quy hoạch TP thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng đã có bài tham luận đáng chú ý về quy hoạch ngành du lịch TP trong tương lai.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Dũng, năm 2025 Đà Nẵng đón 17,8 triệu lượt khách du lịch. Trong đó có gần 8 triệu lượt khách quốc tế, chiếm hơn 35% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam (cả nước 21,5 triệu).

Như vậy, Đà Nẵng đã thật sự trở thành một cực tăng trưởng mới, cửa ngõ quốc tế về du lịch số một quốc gia. Khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng trở thành một điểm đến sở hữu tài nguyên nổi bật, hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ mang tính cạnh tranh rất cao.

Từ những lợi thế này, ông Dũng đề xuất tầm nhìn quy hoạch, phát triển về du lịch của Đà Nẵng đến năm 2030 vươn tầm Đông Nam Á; vượt qua Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan), là những trung tâm du lịch biển lớn nhất Đông Nam Á.

“Năm 2050, du lịch Đà Nẵng sẽ vươn tầm châu Á, vượt qua Jeju (Hàn Quốc), Hải Nam (Trung Quốc), Hawaii (Mỹ)…” - ông Dũng khẳng định.

Do đó, ông Dũng đề xuất bổ sung, cập nhật thêm vào dự thảo quy hoạch về các xu hướng mới trong thị trường khách của Đà Nẵng. Cụ thể là xu hướng du lịch số, du lịch xanh, du lịch giàu trải nghiệm, du lịch sức khỏe… cho tầm nhìn dài hạn.

Ông cũng đề nghị bổ sung vào dự thảo quy hoạch năm loại hình sản phẩm du lịch trụ cột như du lịch biển cao cấp, du lịch văn hóa lịch sử gắn với di sản, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo), du lịch đô thị gắn với trung tâm TP, du lịch sinh thái, cộng đồng, làng nghề.

Du khách nước ngoài đến tham quan chợ Hàn tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng với đó, ông Dũng đề xuất tổ chức lại năm không gian du lịch. Một là vùng biển đảo gắn với nghỉ dưỡng cao cấp và các sản phẩm du lịch biển. Vùng này kéo dài từ Hòn Chảo, làng Vân, vịnh Đà Nẵng đến bãi Bắc, các bãi biển dọc phía Đông TP từ Sơn Trà đến Tam Hải. Qua đó hướng đến du lịch sang và siêu sang.

Thứ hai là không gian di sản kết nối Ngũ Hành Sơn, Hội An, Mỹ Sơn và các bảo tàng, hình thành chuỗi di sản phát triển ấn tượng trong tương lai.

Thứ ba là phát triển khu vực phụ cận, vệ tinh xung quanh các trung tâm du lịch như Hội An, Mỹ Sơn. Biến những khu vực này thành điểm đến về làng nghề sinh thái cộng đồng, định vị Đà Nẵng là số một Đông Nam Á về loại hình du lịch này.

Thứ tư là du lịch sinh thái phía Tây. Đây là khu vực tiềm năng xanh kéo dài từ Sơn Trà qua Hải Vân, Bà Nà, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Trà My.

Thứ năm là tích hợp du lịch đô thị với phát triển vùng du lịch dọc theo các con sông.