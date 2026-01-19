Cận cảnh một trong những tàu tuần tra lớn nhất thế giới vừa đến Đà Nẵng 19/01/2026 11:34

(PLO)- Tàu Akitsushima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, một trong những tàu tuần tra lớn nhất thế giới vừa cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

Sáng 19-1, tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong năm ngày (từ 19 đến 23-1).

Clip tàu tuần tra Akitsushima thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tàu do Đại tá Ono Kazuya làm chỉ huy. Chuẩn đô đốc Takahashi Toru, Phó Tư lệnh Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng đến Đà Nẵng bằng máy bay dân dụng.

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm hữu nghị TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tham dự lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy quân sự TP, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng)…

Chuyến thăm của tàu Akitsushima góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản được nâng cấp vào tháng 11-2023.

Trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, đoàn Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và thăm Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Đoàn cũng thăm, làm việc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (MRCC) khu vực 2, tham quan văn hóa địa phương.

Lễ đón tàu tại cảng Tiên Sa. Ảnh: TẤN VIỆT

Tàu Akitsushima (PLH-32) dài 150 m, rộng khoảng 17 m, là một trong những tàu tuần tra lớn nhất thế giới. Tàu có thể mang theo hai trực thăng cỡ vừa, được trang bị hai bộ radar tìm kiếm đối không OPS-41 (Nhật Bản sản xuất dựa trên radar AN/SPS-49 của Mỹ).

Về vũ khí, do là một tàu tuần tra nên Akitsushima chỉ được trang bị hai khẩu pháo hai nòng 35 mm, một khẩu súng máy điều khiển từ xa và pháo hạm 40 mm. Cự ly tuần tra của tàu rất xa, có thể di chuyển từ Nhật Bản đến châu Âu mà không cần tiếp nhiên liệu trên đường đi.

Một số hình ảnh tàu Akitsushima: