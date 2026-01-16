Nhóm thanh niên liều lĩnh trộm hàng loạt xe máy ở Đà Nẵng 16/01/2026 11:20

(PLO)- Nhóm thanh niên ở TP Đà Nẵng liều lĩnh trộm hàng loạt xe máy, sau đó bỏ trốn khỏi địa bàn bị công an dẫn giải về địa phương để điều tra.

Ngày 16-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Tây Hồ đã bắt tạm giam ba tháng đối với LQB (19 tuổi, ngụ xã Thăng An, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an đọc lệnh bắt đối với LBQ vì trộm hàng loạt xe máy. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 19-7-2025, anh PQT (19 tuổi, ngụ xã Tây Hồ) đến Công an xã Tây Hồ trình báo việc bị kẻ gian đột nhập trộm cắp một xe máy trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Qua xác minh, Công an xã Tây Hồ xác định nhóm đối tượng nghi vấn gồm VVL (18 tuổi), VVT (16 tuổi, cùng ngụ xã Thăng Bình); NAT (19 tuổi) và LQB (19 tuổi, cùng ngụ xã Thăng An, TP Đà Nẵng).

Sau khi gây án, nhóm này bỏ trốn vào TP.HCM. Công an xã đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Đà Nẵng và Công an TP.HCM truy xét, triệu tập, dẫn giải về làm việc.

Nhóm thanh niên và tang vật. Ảnh: CA

Quá trình đấu tranh, những người này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra xác định từ đầu tháng 6-2025 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn các xã Thăng An, Thăng Bình, Tam Xuân và Tây Hồ, với tang vật gồm sáu xe máy và hai xe đạp điện.

Ngoài ra, các đối tượng còn khai nhận thực hiện một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng), chiếm đoạt một xe máy và một điện thoại, bán lấy 7,9 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Công an xã Tây Hồ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý.