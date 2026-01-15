Khởi động dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở phía nam TP Đà Nẵng 15/01/2026 13:53

(PLO)- Khu chung cư An Phú là dự án nhà ở xã hội đầu tiên được khởi động xây dựng tại phía nam TP Đà Nẵng.

Sáng 15-1, Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai, TP Đà Nẵng phối hợp Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam tổ chức khởi động dự án nhà ở xã hội khu chung cư An Phú.

Theo chủ đầu tư, dự án nhà ở xã hội khu chung cư An Phú được triển khai trên diện tích đất khoảng 2 ha, tại phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng, có tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội khu chung cư An Phú. Ảnh: TN

Trước đó, dự án được Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu La chấp thuận chủ trương đầu tư. Quy hoạch bốn khối nhà cao chín tầng, cung cấp khoảng 700 căn hộ. Tầng 1 bố trí các khu chức năng thương mại - dịch vụ, quản lý tòa nhà, từ tầng hai đến tầng chín là các căn hộ ở.

Thực hiện nghi thức khởi động dự án nhà ở xã hội khu chung cư An Phú. Ảnh: TN

Dự án được chia thành hai giai đoạn, kéo dài tới quý 4-2028. Giai đoạn 1 xây dựng, đưa vào hoạt động các khối A1, A2 cùng hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn 2 tiếp tục đầu tư xây dựng các khối B1, B2 và hoàn thành toàn bộ dự án.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội theo đề án đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Theo ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, TP xác định nhà ở xã hội không đồng nghĩa với chất lượng thấp. Các dự án phải được đầu tư đồng bộ, bài bản, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đầy đủ, thiết kế hợp lý, tiện nghi, an toàn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt lâu dài của người dân.