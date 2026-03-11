Chuẩn hóa dữ liệu số nhà tại xã Bình Chánh, TP.HCM: Tạo nền tảng cho chính quyền số 11/03/2026 15:12

(PLO)- Lãnh đạo Xã Bình Chánh, TP.HCM đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát việc cấp số nhà của các hộ gia đình.

Ngày 11-3, UBND xã Bình Chánh, TP.HCM tổ chức lễ trao thông báo số nhà và trao tặng biển số nhà cho người dân trên địa bàn xã.

Việc cấp biển số nhà giúp cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, thuận tiện trong giao dịch hành chính, giao thông, vận chuyển... Bên cạnh đó là tạo nền tảng chuyển đổi số, làm dữ liệu thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Lãnh đạo UBND xã Bình Chánh trao biển số nhà cho người dân. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo bà Dương Thị Uyên Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh, nhận thấy việc cấp số nhà và đánh số nhà của các xã trước khi sắp xếp được thực hiện theo các phương thức khác nhau, không đồng bộ. Điều này gây khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí căn nhà của các hộ dân, đồng thời không đảm bảo theo hướng dẫn về cách đánh số nhà trên địa bàn TP.

Bà Dương Thị Uyên Chi, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Chính vì vậy, xã Bình Chánh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát việc cấp số nhà cho các hộ gia đình. Đến nay, công tác phê duyệt lưới số nhà, ban hành thông báo số nhà cho hộ gia đình, cá nhân đã được thực hiện hoàn tất, đồng bộ trên địa bàn xã Bình Chánh.

Song song đó, việc chuẩn hóa dữ liệu số nhà sau sắp xếp, gắn liền với dữ liệu đất đai, tọa độ thửa đất, tuyến đường, theo chỉ đạo của UBND TP.

"Thông qua việc trao tặng biển số nhà lần này, chúng tôi kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, thuận tiện trong việc liên hệ, giao dịch liên quan địa chỉ, số nhà.

Đồng thời, số nhà được cấp đổi theo đúng nguyên tắc, quy định về đánh số nhà, thể hiện tính khoa học trong công tác quản lý về số nhà, góp phần tạo vẻ mỹ quan cho đường phố và trật tự trong quản lý đô thị"- bà Uyên Chi chia sẻ.

Lãnh đạo xã Bình Chánh đến tận nhà gắn biển số nhà cho người dân. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Cụ thể, đợt này xã Bình Chánh sẽ tổ chức trao thông báo và tặng biển số nhà cho tổng cộng hơn 13.493 hộ dân. Trước đó từ ngày từ ngày 25-1 đến 29-1, UBND xã cũng đã tổ chức trao thông báo và tặng biển số nhà cho 4.250 hộ.