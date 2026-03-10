Cơ hội cuối sở hữu căn hộ phong cách Hàn Quốc trước khi K-Park Avenue cất nóc 10/03/2026 17:19

(PLO)- Càng đến giai đoạn cất nóc, K-Park Avenue (Vinhomes Star City, Thanh Hóa) càng nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường. Quỹ căn còn lại giới hạn, trong khi giới đầu tư dự báo mặt bằng giá sẽ tăng nhanh khi dự án hoàn thiện kết cấu, khiến cuộc đua sở hữu càng thêm nóng bỏng.

Quỹ căn hiếm thu hút người mua ở thực

“Tôi rất vui vì kịp mua được một căn hộ K-Park Avenue trước thời điểm cất nóc. Chỉ chệch đi vài tháng nữa, chắc tôi phải mua với giá cao hơn nhiều”, anh Lê Minh Quân (36 tuổi, trú phường Quảng Phú) chia sẻ sau khi hoàn tất thủ tục mua căn hộ 2 phòng ngủ tại K-Park Avenue.

Anh Quân bắt đầu tìm kiếm căn hộ mới từ đầu năm. Tiêu chí khá rõ ràng, bao gồm: vị trí trung tâm, môi trường sống phù hợp cho con nhỏ và hệ tiện ích đầy đủ đáp ứng các nhu cầu sống hàng ngày của gia đình ngay trong nội khu.

“Quan trọng hơn nữa là dự án phải có pháp lý hoàn chỉnh. Khi chứng kiến K-Park Avneue thi công không kể ngày đêm, tiến độ đúng với những gì chủ đầu tư đã thông báo, tôi đã không ngần ngại xuống tiền luôn”, anh Quân chia sẻ.

K-Park Avenue đang tiến gần giai đoạn cất nóc trong năm 2026, dự kiến bàn giao đúng năm 2027.

Được khởi công vào quý I/2025, chỉ khoảng 1 năm, các tòa của K-Park Avenue đã thi công đến tầng 6-10 và đang tiến rất gần tới giai đoạn cất nóc, dự kiến vào quý IV/2026, và chính thức bàn giao vào năm 2027.

Theo giới chuyên môn, cất nóc là dấu mốc quan trọng cả về tiến độ xây dựng lẫn giá trị bất động sản. Khi hình hài dự án được nhìn thấy rõ ràng, tâm lý thị trường luôn thay đổi nhanh từ kỳ vọng sang xác nhận giá trị. Giá giao dịch thứ cấp sẽ tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Trước đó, các tòa A1, A3, A2 thuộc K-Park Avenue đều ghi nhận thanh khoản ấn tượng chỉ sau vài giờ mở bán. Quỹ căn của K-Park Avenue còn lại khá ít ỏi. Bên cạnh nhóm khách hàng mua ở thực, dự án còn thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ các tỉnh phía Bắc.

Chuỗi tiện ích nội khu phong cách Hàn tạo ra giá trị khác biệt cho K-Park Avenue.

Sự chú ý của nhà đầu tư dành cho K-Park Avenue đến từ tốc độ phát triển của xứ Thanh. Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định Thanh Hóa là một cực tăng trưởng quan trọng, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc. Hạ tầng giao thông, công nghiệp và dịch vụ đang được đầu tư đồng bộ, thu hút thêm lực lượng lao động chất lượng cao, kéo theo sự gia tăng nhu cầu về không gian sống cao cấp.

Nằm ở trung tâm Thanh Hóa, án ngữ đại lộ chiến lược Hùng Vương, K-Park Avneue kết nối trực tiếp tới các trục huyết mạch như Nguyễn Hoàng, Lê Lợi hay đại lộ Nam Sông Mã. Vị trí đắc địa giúp cư dân tiếp cận nhanh chóng các cơ quan hành chính, kinh tế, giáo dục trọng tâm của xứ Thanh chỉ trong vài phút di chuyển. Bên cạnh đó, giá trị của các tòa căn hộ trong lòng Vinhomes Star City còn nằm ở lợi thế chỉ 15 phút kết nối với tọa độ du lịch nổi tiếng Sầm Sơn.

“Vị trí này giúp các căn hộ ngay thời điểm bàn giao là có thể đưa vào khai thác cho thuê hiệu quả, giữa lúc mặt bằng giá không ngừng tăng trưởng”, anh Quân nói.

“Tấm vé” cho cả gia đình bước vào không gian sống thời thượng

Lấy cảm hứng từ Seoul - thành phố sôi động và hiện đại bậc nhất châu Á, K-Park Avenue mang đến phong cách sống hoàn toàn mới cho cư dân xứ Thanh: sôi động như Gangnam, rực rỡ như Dongdaemun và thư thái như Jeju.

Mỗi ngày, cư dân K-Park Avenue chào buổi sáng bằng vài vòng chạy bộ giữa cảnh quan nội khu xanh mát hoặc khởi động bằng vài hiệp pickleball, bóng rổ ngập tiếng cười tại sân thể thao đa năng.

Trong những ngày nắng, bể bơi chuẩn resort trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình. Trẻ nhỏ vui chơi tại khu sân nước sáng tạo, trong khi người lớn thư giãn tại các lounge cộng đồng.

Buổi chiều, cư dân có thể chọn đọc sách tại vườn thiền, gặp gỡ bạn bè tại hồ cảnh quan. Hai phòng sinh hoạt cộng đồng là nơi cư dân tổ chức các buổi workshop, giao lưu, gia tăng gắn kết.

Trẻ em tại K-Park Avenue có khu Kid Corner riêng để vui chơi. Không gian được thiết kế để khuyến khích cư dân nhí vận động và phát triển kỹ năng trong môi trường an toàn.

Kết nối thuận tiện, chuẩn sống quốc tế, tiến độ thi công nhanh chóng là những lợi thế giúp K-Park Avenue nhận được sự quan tâm của cả nhà đầu tư và khách mua ở thực.

Đối với những cư dân chú trọng sức khỏe, khu phòng tập trong nhà trở thành điểm đến quen thuộc. Phòng yoga và phòng gym được trang bị đầy đủ thiết bị để duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày.

Đêm đến, K-Park Avenue mang một sắc thái rất khác. Ánh sáng từ các khu check-in nghệ thuật gợi nhớ tới những khu phố sôi động của Seoul. Từ ban công các “dinh thự trên không” với thiết kế kính panorama, cư dân cũng có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh đại lộ Hùng Vương sáng đèn và cảm nhận nhịp sống đô thị đang chuyển mình.

Chỉ khoảng một năm nữa, khi K-Park Avenue bàn giao, nhịp sống này sẽ chính thức bắt đầu. Những “tấm vé” cuối cùng để gia nhập cộng đồng K-Park Avenue ngày càng khan hiếm.