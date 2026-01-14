8 giám đốc, kế toán bị khởi tố vì mua bán hóa đơn 14/01/2026 12:47

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố tám người là giám đốc, kế toán doanh nghiệp về hành vi mua bán hóa đơn.

Ngày 14-1, công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa khám phá thành công vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Công an tống đạt quyết định khởi tố. Ảnh: CA

Qua điều tra, công an xác định tám người là giám đốc và nhân viên kế toán của các công ty có trụ sở tại TP Đà Nẵng và TP Huế.

Tám người gồm: LTT (42 tuổi, ngụ phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), NTB (35 tuổi, ngụ phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), HTTH (38 tuổi, ngụ TP Huế), NVV (56 tuổi, ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), ĐKL (52 tuổi, ngụ phường An Hải, TP Đà Nẵng), NTT (40 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), NTBU (36 tuổi, ngụ phường An Hải, TP Đà Nẵng), NTTT (40 tuổi, ngụ phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Làm việc với Cơ quan An ninh điều tra, những người này đều nhận thức doanh nghiệp mình quản lý hoặc làm việc không phát sinh giao dịch thực tế với các công ty xuất hóa đơn.

Tuy nhiên, vì mục đích trục lợi, họ vẫn mua hóa đơn trái phép để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hành vi này nhằm để giảm chi phí hợp lý, tạo lợi thế cạnh tranh, làm sai lệch số liệu kinh doanh và trục lợi cho doanh nghiệp, tăng giá trị hóa đơn đầu vào, giảm trừ thu nhập chịu thuế của công ty, giảm bớt tiền thuế mà công ty phải nộp ngân sách nhà nước.

Sáng 14-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với cả tám người liên quan về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.