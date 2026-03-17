Trao trả iPhone 15 cho nữ du khách Mỹ bị cướp giật khi đi xích lô ở Huế 17/03/2026 15:13

(PLO)- Đang ngồi trên xích lô ngắm cảnh đường phố Huế, nữ du khách Mỹ 71 tuổi bất ngờ bị nam thanh niên đi xe máy áp sát giật chiếc iPhone 15.

Ngày 17-3, Công an phường Phú Xuân, TP Huế cho biết đã tiến hành trao trả tài sản cho bà Ramires Maria De Jesus (71 tuổi, quốc tịch Mỹ). Đây là du khách bị giật điện thoại trong lúc đang ngồi trên xe xích lô tham quan trên địa bàn.

Công an phường Phú Xuân tiến hành trao trả tài sản cho bà Ramires Maria De Jesus

Trước đó, khoảng 17 giờ 45 ngày 13-3, bà Ramires Maria De Jesus ngồi trên xe xích lô tham quan khu vực trước số nhà 81 đường Thạch Hãn, phường Phú Xuân. Lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 15 bà đang cầm trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Phú Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Huế triển khai lực lượng xác minh, truy xét.

Công an xác định người thực hiện hành vi trên là Nguyễn Đức Phước (27 tuổi, ngụ phường Phú Xuân, Huế) và nhanh chóng thu hồi tài sản.

Sau khi nhận lại điện thoại, bà Ramires Maria De Jesus bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn lực lượng Công an phường Phú Xuân đã kịp thời hỗ trợ, giúp bà tìm lại tài sản.

Hiện Công an phường Phú Xuân tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.