Nhóm dùng súng nhựa cướp tài sản tại Núi Cấm sa lưới 25/02/2026 12:17

(PLO)- Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công nhóm thanh niên dùng súng nhựa bắn đạn bi và dao xếp, chuyên chặn người đi đường ở khu vực vắng để cướp tài sản.

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Nhựt Chơn (23 tuổi) và Ngô Chí Hòa (29 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai người khác trong nhóm là Nguyễn Đức Hòa (16 tuổi) và Nguyễn Anh Khoa (18 tuổi) cũng đang được Công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ngày 25-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Nhựt Chơn (23 tuổi) và Ngô Chí Hòa (29 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai người khác trong nhóm là Nguyễn Đức Hòa (16 tuổi) và Nguyễn Anh Khoa (18 tuổi) cũng đang được Công an củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ Trần Nhựt Chơn để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, sáng 21-2, chị N.T.M.H đến Công an xã Núi Cấm trình báo bị bốn thanh niên đi trên hai xe máy chặn đầu xe tại khu vực ấp Tà Lọt. Nhóm này dùng vật nghi là súng khống chế, cướp túi xách chứa điện thoại iPhone 14 Plus, 1,2 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng và manh động, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét nóng. Sau gần hai ngày đấu tranh, Công an đã bắt giữ nhóm nghi phạm trên.

Tại cơ quan công an, bước đầu các thanh niên quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước các chứng cứ không thể chối cãi, cả nhóm đã thừa nhận hành vi. Theo lời khai, rạng sáng 21-2, Chơn rủ cả nhóm mang theo một khẩu súng nhựa bắn đạn bi và dao xếp đi tìm người đi đường ở khu vực vắng để cướp tài sản.

Từ trái qua: Ngô Chí Hòa, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Anh Khoa và Trần Nhựt Chơn.

Trước khi cướp của chị H., khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, nhóm này đã dùng dao khống chế một người phụ nữ chở trứng vịt tại ấp An Lộc (xã Tri Tôn) để cướp túi xách nhưng bên trong chỉ có 100.000 đồng. Riêng chiếc điện thoại cướp của chị H., cả nhóm bán được bốn triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài hết.

Ngoài hai vụ việc trên, nhóm này khai nhận còn thực hiện nhiều vụ cướp khác trên địa bàn tỉnh.