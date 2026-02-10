Công an An Giang bắt đường dây sản xuất máy biến áp giả 10/02/2026 15:18

(PLO)- Từ năm 2019 đến nay, nhóm này đã sản xuất, bán ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện.

Ngày 10-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh tạm giam ba bị can để điều tra tội sản xuất, buôn bán hàng giả và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị can gồm: Tô Hoàng Dũ (36 tuổi, ngụ xã Sơn Kiên), Trương Văn Tiền (47 tuổi, quê quán TP Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (48 tuổi, quê quán TP.HCM).

Từ trái qua: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can Ngô Hữu Chuẩn, Tô Hoàng Dũ và Trương Văn Tiền. Ảnh: CAAG

Thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh An Giang phát hiện một đường dây sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI với quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh trong thời gian dài.

Theo đó, nhóm này đã thu mua máy biến áp đã qua sử dụng, hư hỏng; sau đó tiến hành phục chế, sơn sửa lại vỏ, quấn lại dây đồng. Đồng thời, làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác, tem thông số kỹ thuật rồi đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đấu tranh, triệt phá.

Ngày 29-1, công an đã bắt quả tang các bị can đang vận chuyển máy biến áp giả từ kho, xưởng sản xuất ở tỉnh Tây Ninh và TP Cần Thơ đi tiêu thụ theo đơn đặt hàng tại An Giang.

Hiện trường kho, xưởng sản xuất và tang vật liên quan vụ án. Ảnh: CAAG

Khám xét các kho, xưởng sản xuất và địa điểm mua bán, tiêu thụ, Công an đã thu giữ 137 máy biến áp giả mang nhãn hiệu THIBIDI, ước tính tổng giá trị tương đương hàng thật hơn 20 tỉ đồng. Công an còn thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.

Qua điều tra ban đầu, Công an xác định từ năm 2019 đến nay, các bị can đã sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, TP khu vực miền Tây Nam Bộ và TP.HCM. Từ đó, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.