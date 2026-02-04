Nhóm thanh niên từ Đồng Tháp sang An Giang đột nhập Điện Máy Xanh trộm điện thoại 04/02/2026 16:46

(PLO)- Khi phát hiện cửa hàng Điện máy xanh ở An Giang không có người trông coi, nhóm này phân công cảnh giới, đột nhập trộm tài sản rồi tẩu thoát, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Ngày 4-2, Công an tỉnh An Giang cho hay Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định các nghi phạm vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh (ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức).

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Trường (22 tuổi), Trần Thanh Sang (26 tuổi), Nguyễn Lệ Nguyên (26 tuổi) và Lê Hoàng Giang (23 tuổi).

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ các nghi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý do nhóm này liên quan đến một số vụ trộm cắp khác xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Từ trái qua: Nguyễn Thanh Trường, Lê Hoàng Giang, Trần Thanh Sang, Nguyễn Lệ Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Kết quả điều tra cho thấy rạng sáng 19-1, các nghi phạm đã đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh, trộm 40 điện thoại di động, 152 sim điện thoại và 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh An Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Bước đầu, Công an xác định các nghi phạm trên trú tại tỉnh Đồng Tháp nên phối hợp với Công an tỉnh này bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Mỹ Đức.

Theo lời khai ban đầu, các nghi phạm rủ nhau đi tìm tài sản để trộm. Khi thấy cửa hàng không có người trông coi, nhóm phân công cảnh giới để đột nhập. Tài sản trộm được, các nghi phạm đem bán tại nhiều nơi lấy tiền tiêu xài.