Công an An Giang nói về vụ 4 bị can trốn khỏi nơi giam giữ 16/01/2026 12:15

(PLO)- Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, nhưng chưa kịp sửa chữa; lợi dụng tình trạng này, bốn bị can đã đục phá rồi trốn khỏi nơi giam giữ.

Ngày 16-1, thông tin tại buổi giao ban báo chí định kỳ, Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang thông tin thêm về vụ bốn bị can trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo đó, Thượng tá Huy cho biết sau khi vụ việc xảy ra, qua kiểm tra hiện trường, Công an phát hiện tường buồng giam bị đục phá. Từ đó, tạo lỗ hổng để các bị can lợi dụng bỏ trốn.

Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang thông tin tại buổi giao ban báo chí. Ảnh: NH

Cũng theo Thượng tá Huy, cơ sở Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, nhưng chưa kịp sửa chữa. Lợi dụng tình trạng này, bốn bị can đã đục phá, rồi trốn khỏi nơi giam giữ.

“Công an tỉnh sẽ sớm sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới cơ sở vật chất Trại tạm giam số 2. Đồng thời, tăng cường quản lý, giám sát nhằm phòng ngừa sự việc tương tự xảy ra trong thời gian tới” - Thượng tá Huy thông tin thêm.

Như PLO thông tin, chiều 8-1, cán bộ quản giáo Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh An Giang tiến hành điểm danh, kiểm diện can phạm nhân đủ số lượng. Tuy nhiên, đến sáng sớm hôm sau, qua điểm danh, cán bộ quản giáo phát hiện có bị can đã trốn khỏi nơi giam giữ.

Đó là Võ Ngọc Sơn (20 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng), Nguyễn Minh Luân (34 tuổi, ngụ xã Ngọc Chúc), Bạch Thanh Lên và La Hoàng Hôn (cùng 27 tuổi, cùng quê quán tại TP Cần Thơ). Trong đó, Sơn, Lên, Hôn cùng bị tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; riêng Luân bị tạm giam về tội hiếp dâm.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định truy nã toàn quốc bốn bị can này, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt. Đến chiều 10-1, lực lượng Công an đã bắt giữ Sơn và Lên; Luân bị bắt giữ vào sáng hôm sau. Đến ngày 14-1, Hôn cũng đã bị bắt giữ.