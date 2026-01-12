An Giang có 1 đặc khu và 26 xã được công nhận địa bàn không ma túy 12/01/2026 19:29

(PLO)- Trong số 102 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang, có 1 đặc khu và 26 xã được công nhận địa bàn không ma túy năm 2025.

Ngày 12-1, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận địa bàn không ma túy năm 2025.

Năm 2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt và xử lý 725 vụ, với 1.233 người liên quan đến các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy. Cạnh đó, phát hiện một vụ trồng cây có chứa chất ma túy.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xã, phường, đặc khu không ma túy năm 2025. Ảnh: CAAG

Đáng chú ý, kể từ khi triển khai quy định mới của Bộ luật Hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 256a), toàn tỉnh đã phát hiện 71 vụ vi phạm. Qua đó, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, răn đe và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Trên cơ sở kết quả đấu tranh, phòng ngừa và kiểm soát ma túy, năm 2025, toàn tỉnh có 27 xã, đặc khu được công nhận đạt tiêu chí “địa bàn không ma túy”, gồm một đặc khu và 26 xã. Ngoài ra, có 10 địa phương chưa được giao chỉ tiêu, nhưng đã chủ động đăng ký và hoàn thành. Từ đó cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy không phải là phong trào ngắn hạn, không phải là chỉ tiêu mang tính giai đoạn. Mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài, gắn trực tiếp với mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CAAG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phải nhìn thẳng sự thật, không né tránh trách nhiệm, không thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang đề nghị tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy theo phương châm “lấy địa bàn cơ sở làm trọng tâm, phòng ngừa là chính, người dân làm trung tâm, hệ thống chính trị làm nòng cốt”. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò chủ trì tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp tổ chức thực hiện.