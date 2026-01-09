TAND An Giang tuyên án nhóm bị cáo giải quyết mâu thuẫn bằng dao làm 1 người tử vong 09/01/2026 16:10

(PLO)- Trong số sáu bị cáo trong vụ án, bị cáo Hậu lãnh mức án nặng nhất: 18 năm về tội giết người và 2 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 9-1, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm sáu bị cáo giải quyết mâu thuẫn bằng dao ở xã Tri Tôn xảy ra 1 năm trước.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Hậu (21 tuổi) 18 năm tù tội giết người, 2 năm tù tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt đối với hai tội danh là 20 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: TIẾN TẦM

Cùng tội gây rối trật tự công cộng, các bị cáo Võ Văn Nhật Linh (29 tuổi), Đặng Trung Nghĩa (31 tuổi), Nguyễn Hồng Phúc (25 tuổi), Trần Gia Huy (29 tuổi) và Nguyễn Chánh Tài (26 tuổi) mỗi bị cáo lãnh từ 18 tháng đến 2 năm 3 tháng tù.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước giữa Hậu với Phạm Văn Phúc. Tối ngày 31-1-2025, trong lúc Phúc đang uống bia cùng nhóm bạn, thì Hồ Bửu Chính (42 tuổi) nhận được điện thoại hẹn gặp nhau tại một quán cà phê để hòa giải mâu thuẫn giữa Phúc và Hậu.

Sau đó, Phúc cùng nhóm bạn đến điểm hẹn gặp Hậu. Đến nơi, nhóm Phúc gặp Hậu cùng Tài, Linh, Huy, Nghĩa, Hồng Phúc và một số người khác. Trong lúc Hậu đứng nói chuyện với Phúc thì Chính bất ngờ dùng tay đánh vào mặt Hậu một cái.

Thấy vậy, Tài lấy bình xịt hơi cay xịt vào nhóm của Chính, rồi nhóm Hậu la hét, chửi thề lớn tiếng và dùng ghế, gạch đá, ly thủy tinh và nón bảo hiểm ném về phía Chính; Chính cũng dùng ly đá ném lại.

Trong lúc hỗn chiến, Hậu dùng dao xếp đâm nhiều nhát vào vùng ngực, lưng và vai phải của Chính, rồi bỏ chạy về nhà. Dù Chính được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong.