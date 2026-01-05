Công an TP Cần Thơ thông tin về 6 vụ án 'nổi cộm' ở tỉnh Hậu Giang cũ 05/01/2026 16:53

(PLO)- Công an TP Cần Thơ thông tin về các vụ án: Sai phạm tại dự án “Siêu thị và Khu đa chức năng”, vụ sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu, vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bảo tàng tỉnh...

Ngày 5-1, Công an TP Cần Thơ có văn bản trả lời PLO về tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ.

Khởi tố sáu bị can tại dự án “Siêu thị và Khu đa chức năng”

Cụ thể, đối với vụ án sai phạm tại dự án “Siêu thị và Khu đa chức năng” (thuộc thị trấn Long Mỹ, thị xã Long Mỹ; nay là phường Long Bình, TP Cần Thơ), Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố sáu bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Từ trái qua: Các bị can Võ Văn Tỏ, Lê Bá Hòa và Hồ Vũ Phương, Bùi Văn Thắng, Nguyễn Văn Tiến và Lê Hồng Cẩm.

Các bị can đã bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Tiến, cựu Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ, cựu Bí thư Huyện ủy Long Mỹ, cựu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang; Bùi Văn Thắng, cựu Phó Chủ tịch Thường trực huyện Long Mỹ; Võ Văn Tỏ, cựu Trưởng Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động (Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang), cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ; Lê Bá Hòa, cựu Phó Phòng Quản lý đô thị thị xã Long Mỹ; Hồ Vũ Phương, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Long Mỹ và Lê Hồng Cẩm, cựu Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ.

Đối với vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng - vụ sập mái hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành; nay là xã Châu Thành, TP Cần Thơ; Cơ quan CSĐT đã ban hành kết luận điều tra.

Đồng thời, cơ quan điều tra chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố sáu bị can. Trong đó, một bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và năm bị can về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, bị can Huỳnh Mỹ Tính, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Tô Trí Hóa, cựu Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện và bốn giám đốc các công ty là đơn vị thiết kế, thẩm tra, giám sát, thi công, gồm: Nguyễn Văn Thọ, Trương Hồng Phong, Võ Vương Linh, Bồ Văn Trong cùng bị truy tố tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Khởi tố ba bị can tại Văn phòng đăng ký đất đai

Đối với vụ án sai phạm xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố ba bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đang yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bị can Lê Phước Nhàn, cựu Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (Sở TNMT tỉnh Hậu Giang) bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các bị can trong vụ án gồm: Lê Phước Nhàn, Giám đốc; Trương Thị Út, Trưởng phòng và Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Chuyên viên của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hậu Giang.

Đối với vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Bảo tàng tỉnh Hậu Giang, Công an TP Cần Thơ cho biết Cơ quan CSĐT đã ban hành quyết định khởi tố, cho tại ngoại hầu tra đối với năm bị can. Trong đó có ông Lê Thành Phước, bốn bị can còn lại là kế toán trưởng, cán bộ phụ trách kế toán, thủ quỹ và cán bộ phụ trách nghiệp vụ bảo tàng.

Đối với vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP đăng kiểm Hậu Giang, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ban hành kết luận điều tra, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố năm bị can. Vụ án cũng đã được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Các bị can gồm: Ngô Minh Khang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty; Quách Văn Thuấn, cựu Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm; Nguyễn Sỹ Hùng, cán bộ kỹ thuật DNTN sửa chữa ô tô Phú Hưng; Lý Thanh Thiện, Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 95-02D; Ngô Thành Lợi, đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 95-02D.