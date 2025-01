Tỉnh Hậu Giang đã khởi tố 7 vụ án liên quan tham nhũng, tiêu cực 03/01/2025 17:13

Ngày 3-1, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024.

Theo báo cáo, năm qua, đối với công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang đã kiểm tra một cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một tổ chức đảng.

UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đang thực hiện quy trình kiểm tra đối với một cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một tổ chức đảng. Ảnh: CHÂU ANH

Qua kiểm tra kết luận đảng viên và tổ chức đảng có vi phạm đến mức xem xét, thi hành kỷ luật. Đồng thời, xem xét thi hành kỷ luật, xem xét trách nhiệm một số đảng viên có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm.

Cũng trong năm 2024, UBKT các cấp ủy trực thuộc đã kiểm tra 58 đảng viên và 34 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó, thi hành kỷ luật 22 đảng viên và ba tổ chức đảng.

Các đảng viên và tổ chức đảng còn lại có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, chỉ bị đề nghị nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, yêu cầu xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm, lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả khắc phục về chủ thể kiểm tra.

Trong kỳ báo cáo, cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 163 đảng viên, tăng 40 đảng viên so với năm 2023. Trong đó, thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách 90 người, cảnh cáo 32 người, cách chức 7 người và khai trừ 34 người.

Qua thống kê, những vi phạm chủ yếu là: những điều đảng viên không được làm; chức trách, nhiệm vụ được giao; chính sách, pháp luật của nhà nước; quy chế làm việc; đạo đức lối sống, trách nhiệm nêu gương; cố ý làm trái; kê khai tài sản, thu nhập.

UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang đang thực hiện quy trình kiểm tra đối với một cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một tổ chức đảng.

Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang cho thấy năm qua cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang đã phát hiện 470 vụ tội phạm về trật tự xã hội; đã điều tra làm rõ 380 vụ; bắt và xử lý 480 đối tượng. Nổi lên tình trạng các nhóm thanh thiếu niên manh động, sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn; tội phạm giết người do ghen tuông...

Đáng quan tâm, xuất hiện thủ đoạn phạm tội mới là dẫn dụ nạn nhân đến địa bàn tỉnh Hậu Giang để bắt giữ người trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản với hoạt động được tính toán kỹ lưỡng, manh động, liều lĩnh. Ngoài ra, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em còn tiềm ẩn phức tạp.

Các bị can trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương. Ảnh: CAHG

Liên quan đến công tác xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, trong kỳ báo cáo, cơ quan tố tụng hai cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã khởi tố, đề nghị truy tố bảy vụ án với 17 bị can.

Cụ thể, Công an tỉnh Hậu Giang đang thụ lý vụ nhận hối lộ xảy ra tại Công an xã Vị Bình (huyện Vị Thủy); vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phòng CSGT Công an tỉnh; vụ đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP đăng kiểm Hậu Giang. Công an huyện Phụng Hiệp đang thụ lý vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Hội Chữ thập đỏ huyện.

TAND tỉnh Hậu Giang đang thụ lý vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương và Cầu Xáng - Tân Bình (huyện Phụng Hiệp). TAND TP Vị Thanh đang thụ lý vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh. VKSND thị xã Long Mỹ đang thụ lý vụ án tham ô tài sản xảy ra tại trạm xăng dầu Long Mỹ 2 (thuộc Công ty TNHH MTV nhiên liệu Tây Đô).

Bị can Ngô Minh Khang, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đăng kiểm Hậu Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ. Ảnh: CAHG