Làm giả hơn 60.000 gói thuốc bảo vệ thực vật bằng... hạt nêm 26/04/2025 17:02

Ngày 26-4, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.

Những người này gồm Phạm Thu Thảo (34 tuổi, trú Quảng Ninh), Nguyễn Văn Thủy (31 tuổi, quê Bắc Giang) và Nguyễn Hoàng Sơn (24 tuổi, quê Hưng Yên).

Tự mua sản phẩm thật để về nghiên cứu làm giả

Theo điều tra, do không có việc làm, Thủy và Thảo (là người yêu của nhau) đã bàn bạc làm giả thuốc diệt cỏ bán chạy trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Cặp đôi này chọn nhãn hiệu “BIOGLY88.8SP” của Công ty TNHH Nông Sinh (địa chỉ ở huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) để làm giả.

Thủy đặt mua 10 gói thuốc chính hãng qua mạng xã hội Facebook để lấy mẫu, học quy cách đóng gói và tìm hiểu thành phần.

Qua kiểm tra, phát hiện thành phần bên trong có các hạt nhỏ màu vàng giống hạt nêm nên Thủy và Thảo đã thống nhất sử dụng hạt nêm ARION do Công ty TNHH thực phẩm Starfood Việt Nam sản xuất để thay thế.

Thuốc bảo vệ thực vật BIOGLY88.8SP bị làm giả. Ảnh: CAQN

Nhóm này sau đó đã đặt mua 80.000 vỏ bao “BIOGLY88.8SP” thông qua hội nhóm “sản xuất bao bì” trên Facebook với giá 100 triệu đồng.

Hạt nêm được mua với giá 370.000 đồng/bao 20 kg. Sau đó, toàn bộ nguyên liệu được tập kết tại nhà Thảo và gửi thêm tại nhà cậu ruột Thảo bên cạnh.

Bán hàng giả khắp cả nước, thu gần 600 triệu đồng

Chiều 18-4, lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của Thảo, phát hiện 6 bao tải hạt nêm ARION, 1 máy hàn túi nylon, 2.350 gói và 5.600 vỏ gói thuốc diệt cỏ giả mang nhãn hiệu BIOGLY88.8SP, cùng một số tang vật liên quan.

Trong cốp ô tô biển đỗ trong sân có 1.655 gói thuốc giả đang chuẩn bị mang đi tiêu thụ.

Thời điểm kiểm tra, cả ba không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đồng thời, tự nguyện giao nộp thêm 280 gói thuốc giả, 14 bao tải hạt nêm ARION, 5.200 vỏ gói thuốc giả cùng một số vật dụng đang cất giấu tại nhà ông Hoàng Minh Trường (sát nhà Thảo).

Phạm Thu Thảo cùng ô tô có rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật giả đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ. Ảnh: CAQN

Khai với công an, Thủy cho biết đã sản xuất và bán ra khoảng 60.000 gói thuốc diệt cỏ giả, thu về gần 600 triệu đồng. Nhóm này còn lập hai fanpage Facebook có tên “Trừ Cỏ Lưu Dẫn Biogly888” và “Diệt Cỏ Tận Gốc biogly88”, chi 134 triệu đồng để chạy quảng cáo toàn quốc.

Từ ngày 21-2 đến 17-4-2025, ba người này đã bán tổng cộng 62.455 gói thuốc diệt cỏ giả tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước.

Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết các đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi, khép kín từ khâu in bao bì, đóng gói, quảng cáo cho tới ký hợp đồng với công ty chuyển phát nhanh để đưa hàng giả tới 59 tỉnh, thành.

Việc sản xuất, tiêu thụ nhanh trong thời gian ngắn cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Theo ông Hưng, hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi người nông dân, uy tín hàng nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn gây nguy hại tới sức khỏe con người và môi trường.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.