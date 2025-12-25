Dùng hung khí tấn công vợ rồi trốn trong hang đá trên bán đảo Sơn Trà 25/12/2025 05:41

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm dùng hung khí tấn công vợ trên đường Trường Chinh rồi lẩn trốn tại bán đảo Sơn Trà.

Tối 24-12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, quê Phú Thọ). Đây là nghi phạm dùng hung khí tấn công một phụ nữ trên đường Trường Chinh, phường An Khê.

Lực lượng chức năng bắt giữ Thường khi người này đang lẩn trốn trong một hang đá trên bán đảo Sơn Trà. Công an TP Đà Nẵng đang điều tra làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định.

Khu vực công an bắt giữ Thường. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 23-12, một phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh thì xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông. Sau đó, người này bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường.

Khi người dân phát hiện và hô hoán, nghi phạm mới dừng tay rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện đã qua cơn nguy kịch. Nghi phạm được xác định là Thường, chồng của nạn nhân.