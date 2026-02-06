Công an Cà Mau khởi tố người đăng tin sai sự thật nhằm cản trở dự án 06/02/2026 15:56

(PLO)- Bị can Lưởng lợi dụng quyền tự do dân chủ đăng tải, chia sẻ nhiều video, hình ảnh sai sự thật nhằm tạo dư luận ngăn cản việc thu hồi đất triển khai các dự án tại xã U Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Võ Văn Lưởng (53 tuổi, ngụ xã U Minh) để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Khám xét nơi ở của bị can, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.

Bị can Võ Văn Lưởng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ảnh: CACM

Theo thông tin ban đầu, bị can Lưởng thường xuyên sử dụng Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh sai sự thật. Mục đích nhằm tạo dư luận ngăn cản việc thu hồi đất triển khai các dự án do UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt tại khu vực xã U Minh.

Cơ quan Công an xác định các nội dung này thu hút nhiều lượt tương tác, có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do ngôn luận để kêu gọi người dân cản trở việc thu hồi đất.

Đồng thời, các bài viết còn có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín và làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng an ninh, trật tự địa phương.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, không chia sẻ thông tin sai sự thật hoặc xúc phạm danh dự tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.