Công an cấp xã ở Cà Mau đều đã được bố trí điều tra viên 28/01/2026 14:46

(PLO)- Công an Cà Mau vừa điều động hơn 100 điều tra viên, cán bộ điều tra tăng cường cho Công an cấp xã, nâng tổng số điều tra viên Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh lên hơn 330 người.

Công an tỉnh Cà Mau vừa tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bố trí hơn 100 điều tra viên, cán bộ điều tra và cán bộ đang công tác tại các đơn vị Công an cấp phòng về tăng cường cho Công an cấp xã.

Việc điều động, bố trí lực lượng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, nhằm bảo đảm giải quyết kịp thời các vụ án, vụ việc ngay từ cơ sở.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CACM

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an cấp xã nói chung và các đồng chí được điều động, bố trí lần này nói riêng tiếp tục trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, liêm chính, chí công vô tư.

Cạnh đó, không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Nhân dân ở cơ sở.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Trưởng Công an cấp xã cần chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND cùng cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm.

Mặt khác, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; tăng cường kiểm soát hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Ngoài ra, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ.

Đến nay, tổng số điều tra viên Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã lên hơn 330 người. Ảnh: CACM

Thống kê đến nay, tổng số điều tra viên Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã lên hơn 330 người, bảo đảm tất cả Công an cấp xã đều được bố trí điều tra viên. Từ đó, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và điều tra, xử lý các vụ việc phát sinh tại địa bàn.

Đồng thời, tăng cường lực lượng, nâng tổng biên chế Công an cấp xã lên gần 50% quân số toàn Công an tỉnh; từng bước xây dựng lực lượng Công an cấp xã chính quy, tinh nhuệ, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.