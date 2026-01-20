Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau: Chìa khóa để Cà Mau trở thành 'cực tăng trưởng' mới 20/01/2026 14:45

(PLO)- Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến. Đây là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nối liền một dải non sông từ Lạng Sơn đến tận Cà Mau.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến vào trưa 19-1. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi đã chia sẻ với Pháp Luật TP.HCM về chiến lược biến những nút giao cao tốc thành các “hạt nhân” kinh tế đầy xung lực, cũng như các chính sách thu hút nhà đầu tư về với Cà Mau.

Theo ông Lâm Văn Bi, việc hoàn thành tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã giúp địa phương chuyển từ tư duy "vùng cuối", vùng xa xôi cách trở sang tư duy là "vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc". Tuyến đường này giúp phá vỡ thế độc đạo về giao thông đường bộ của Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh, biến Cà Mau thành điểm khởi đầu cho những khát vọng vươn lên chứ không phải là điểm kết thúc.

Ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau

+Phóng Viên: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cần Thơ - Cà Mau chính thức thông xe toàn tuyến, điều này có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển của Cà Mau, thưa ông ?

*Ông Lâm Văn Bi: Việc hoàn thành tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau mang ý nghĩa biểu tượng chính trị cực kỳ to lớn. Đây là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện toàn bộ trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nối liền một dải non sông từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Hạ tầng giao thông hiện đại không chỉ phục vụ kinh tế mà còn củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo Tây Nam.

Cao tốc tạo ra tuyến vận tải tốc độ cao kết nối xuyên suốt với trung tâm kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Về kinh tế, tuyến cao tốc giải quyết bài toán "điểm nghẽn" lớn nhất của tỉnh thông qua việc rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và giảm chi phí logistics. Điều này giúp thủy, hải sản và nông sản chất lượng cao của tỉnh tiếp cận thị trường nhanh hơn, tươi ngon hơn và cạnh tranh tốt hơn. Hạ tầng giao thông đồng bộ là "thỏi nam châm" thu hút dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời hỗ trợ vận chuyển vật tư, thiết bị cho Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau và các dự án điện khí, LNG.

Về văn hóa - xã hội, đường cao tốc không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn mở ra một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh. Việc đi lại thuận tiện giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao tại Cần Thơ, TP.HCM. Tuyến đường là tiền đề để phát triển các trung tâm logistics hiện đại, ngành công nghiệp phụ trợ cảng biển và thúc đẩy du lịch Đất Mũi; đặc biệt là khi kết hợp với dự án đường ra đảo Hòn Khoai, cảng lưỡng dụng Hòn Khoai và nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau, sẽ tạo ra một hệ sinh thái hạ tầng chiến lược hoàn chỉnh.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là chìa khóa để chúng tôi từng bước chuyển mình trở thành "cực tăng trưởng" mới của Đồng bằng sông Cửu Long. Chúng tôi cam kết sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để phát triển Cà Mau xứng đáng với vị thế địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc.

+Thưa ông, Cà Mau tận dụng tối đa lợi thế từ tuyến cao tốc này đem lại như thế nào?

*Cà Mau đang đứng trước cơ hội lớn sau khi tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã hoàn thành và tuyến Cà Mau - Đất Mũi đang triển khai, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Tỉnh đã chủ động điều chỉnh quy hoạch mang tính chiến lược để tận dụng tối đa dư địa phát triển tại các nút giao quan trọng.

Trong đó, tỉnh đang lập quy hoạch khai thác quỹ đất dọc các tuyến đường chính, tuyến cao tốc và đường nối đô thị Cà Mau đến đô thị Bạc Liêu để phát triển công nghiệp - dịch vụ. Chúng tôi xác định: Giao thông đi trước mở đường, nhưng quy hoạch đô thị và công nghiệp phải đi cùng một nhịp để “khai thác, tận dụng” được tiềm năng, dòng vốn đầu tư ngay khi hạ tầng giao thông được kết nối, hoàn chỉnh.

Thay vì đầu tư dàn trải, Cà Mau định hướng quy hoạch dựa trên “cấu trúc không gian phát triển dọc theo các tuyến động lực”. Cụ thể, giai đoạn 2025 - 2026, trọng tâm của tỉnh là tích hợp các khu vực dự kiến khai thác quỹ đất vào điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau dự kiến hoàn thành năm 2026.

Tỉnh Cà Mau không chỉ xem nút giao cao tốc là điểm giao thông đơn thuần, mà xem đó là các “hạt nhân” để hình thành các cụm, ngành kinh tế cụ thể. Chiến lược này tập trung vào 3 khu vực ưu tiên: Hành lang cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; hành lang tuyến đường kết nối đô thị Cà Mau – đô thị Bạc Liêu và đoạn Vành đai 3 thuộc đô thị Cà Mau đến khu vực các nút giao cao tốc.

Tại các khu vực này, trên cơ sở quy hoạch tỉnh được điều chỉnh, cập nhật (UBND tỉnh Cà Mau đã có Quyết định số 01580/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 về việc phê duyệt nội dung lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050), quy hoạch chung các xã, phường, quy hoạch phân khu và chi tiết sẽ được lập để xác định rõ chức năng: Khu công nghiệp, logistics, và đô thị mới. Đặc biệt, tỉnh Cà Mau ưu tiên khai thác các khu đất “sạch” liền vùng, liền thửa để giảm chi phí giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.

+Khi điểm nghẽn hạ tầng đã được tháo gỡ, Cà Mau làm gì để thu hút các nhà đầu tư tầm cỡ, thưa ông?

*Chúng tôi hiểu rằng cạnh tranh bằng ưu đãi thuế là chưa đủ. Hạ tầng tốt là điều kiện cần, nhưng chính sách mới là điều kiện đủ. Ngoài việc giao đất và làm đường, Cà Mau đang xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện với các trụ cột chính sách “phi hạ tầng”.

Chúng tôi khẳng định, Cà Mau không chỉ mời gọi đầu tư bằng tiềm năng sẵn có, mà bằng một kế hoạch hành động chi tiết, bài bản và cam kết đồng hành thực chất. Và chúng tôi tin rằng với chiến lược khai thác tối đa lợi thế từ các nút giao cao tốc cùng các chính sách ưu đãi thiết thực, Cà Mau sẽ trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư tầm cỡ trong khu vực ĐBSCL.

Cà Mau đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển sau khi tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành và tuyến Cà Mau - Đất Mũi cùng dự án đường ra đảo Hòn Khoai đang khẩn trương triển khai (Ảnh: dự án đường ra đảo Hòn Khoai).

+Ông có thể chia sẻ về những chính sách ưu đó là gì?

Thứ nhất là chính sách “Đất sạch chờ nhà đầu tư” và “Minh bạch hoá quy hoạch”. Thay vì để nhà đầu tư tự thỏa thuận đền bù (một nút thắt lớn hiện nay – PV), tỉnh sẽ chủ động thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng trước một bước tại các khu vực ưu tiên dọc cao tốc. Và tỉnh dự kiến giao Trung tâm phát triển quỹ đất chịu trách nhiệm tạo quỹ đất sạch này. Tỉnh cũng công khai danh mục dự án, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư minh bạch để giảm thiểu rủi ro pháp lý và thời gian chờ đợi cho doanh nghiệp.

Cà Mau chủ động thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch tại các khu vực ưu tiên dọc cao tốc. Ảnh: PHONG -QUANG

Thứ hai là cơ chế riêng cho công nghệ cao và công nghiệp sạch. Cà Mau hạn chế các dự án tiêu hao tài nguyên và tiềm ẩn ô nhiễm. Thay vào đó, tỉnh sẽ ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, chế biến sâu với các cơ chế đặc thù: Hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh đến chân hàng rào, cụ thể tại các khu quy hoạch công nghiệp - logistics lớn, tỉnh cam kết đầu tư hạ tầng khung (điện, nước, cấp nước, xử lý nước thải) đủ công suất và sẵn sàng bàn giao; Cà Mau sẽ rà soát và ban hành chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đầu tư vào R&D, khởi nghiệp sáng tạo và ứng dụng công nghệ số; Tỉnh định hướng phát triển năng lượng tái tạo (điện gió, mặt trời) để phục vụ sản xuất hydro xanh, amoniac xanh hoặc bán điện trực tiếp. Đây là lợi thế cực lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu cần chứng chỉ xanh khi đặt nhà máy tại đây.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và tuyến giao thông kết nối ra đảo Hòn Khoai. Ảnh: THUÝ AN.

Thứ ba là chiến lược đào tạo nhân lực tại chỗ. Cà Mau đã đưa vào kế hoạch xây dựng Trung tâm đào tạo nghề - kỹ năng logistics và dịch vụ biển tại khu vực Đất Mũi, thực hiện chính sách liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp và các trường, phấn đấu đến năm 2030 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, đảm bảo nguồn cung nhân lực chất lượng cho các khu công nghiệp mới.

Và cuối cùng, đồng hành pháp lý và cải cách hành chính. Cà Mau thực hiện chủ trương bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm để tháo gỡ nhanh các vướng mắc cho doanh nghiệp. Tỉnh cũng cam kết đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý đất đai và cấp phép đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch nhất.

Xin cảm ơn ông !