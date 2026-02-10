Ngày 12-2: Ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào đường Trương Định 10/02/2026 19:21

(PLO)- Từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 12-2, tạm ngưng tất cả phương tiện lưu thông vào đường Trương Định, TP.HCM để phục vụ tổ chức Lễ Khai mạc Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46.

Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tuyến đường Trương Định (phường Bến Thành) phục vụ Lễ khai mạc Hội Hoa Xuân thành phố lần thứ 46 Tết Bính Ngọ 2026.

TP.HCM tổ chức Lễ Khai mạc Hội Hoa Xuân Thành phố lần thứ 46. Ảnh: NGUYỄN VŨ

PC08 thông báo như sau:

Thời gian tổ chức: Trong 11 ngày, từ ngày 12-2 (nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến ngày 22-2 (nhằm mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ);

Lễ Khai mạc: Lúc 18 giờ 30 ngày 12-2.

Lễ Bế mạc: Lúc 17 giờ 30 ngày 22-2.

Địa điểm: Công viên Tao Đàn, số 55C, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP.HCM (cổng chính tại đường Trương Định).

Trong thời gian cấm đường phục vụ Lễ khai mạc từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 12-2, tạm ngưng tất cả các phương tiện lưu thông vào đường Trương Định đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình thay thế: Trương Định – Nguyễn Du – CMT8 – tiếp tục di chuyển đi các hướng.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và tuyến đường này.