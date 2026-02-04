Xem xét điều chỉnh tốc độ với từng loại xe trên cao tốc 4 làn, chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục 04/02/2026 15:23

(PLO)- Với các tuyến cao tốc chỉ có 4 làn xe, chưa bố trí làn dừng xe khẩn cấp liên tục, Cục Đường bộ yêu cầu nghiên cứu điều chỉnh tốc độ khai thác theo từng loại xe nhằm nâng cao an toàn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về bảo đảm an toàn giao thông trong tình hình mới và dịp Tết Nguyên đán, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các đơn vị quản lý, chủ đầu tư đường bộ.

Theo đó, Cục Đường bộ yêu cầu các chủ đầu tư trạm dừng nghỉ khẩn trương hoàn thành các hạng mục thiết yếu như nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, nhà tạm và đường ra, vào đấu nối với đường cao tốc. Các hạng mục này phải sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Chóp nón đặt trên cao tốc. Ảnh: CTV

Cục cũng giao các đơn vị quản lý đường bộ bố trí sẵn chóp nón bảo đảm giao thông và biển báo “Chú ý xe đỗ” (biển W.247 theo QCVN 41:2024/BGTVT). Việc này áp dụng tại các tuyến cao tốc giai đoạn phân kỳ đầu tư có làn dừng xe khẩn cấp không liên tục và các vị trí cần thiết khác. Mục tiêu là cảnh báo sớm cho các phương tiện khi có xe buộc phải dừng, đỗ trên cao tốc.

Đối với các đoạn cao tốc có tốc độ khai thác chênh lệch quá một cấp tốc độ (20 km/h), Cục Đường bộ yêu cầu bố trí đoạn quá độ dài tối thiểu 2 km, với tốc độ trung gian để bảo đảm an toàn, tránh trường hợp biển báo tốc độ điều chỉnh đột ngột.

Thời gian qua nhiều biển báo tốc độ thay đổi đột ngột khiến tài xế không kịp giảm tốc dẫn đến bị vi phạm tốc độ chạy xe. Ảnh: LK

Cùng với đó, tổ chức vận hành, khai thác thử nghiệm 4 trung tâm quản lý giao thông (TMC) tại 5 dự án gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Các trung tâm này phục vụ công tác quản lý, theo dõi giao thông và xử lý sự cố trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Bính Ngọ 2026.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu tăng cường vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, đẩy mạnh công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên. Đồng thời rà soát các biện pháp bảo vệ công trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực đang thi công trên đường bộ khai thác.

Đáng chú ý, với các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư có 4 làn xe, không có làn dừng xe khẩn cấp liên tục và đang áp dụng tốc độ tối đa 90 km/h cho mọi loại xe, Cục Đường bộ yêu cầu nghiên cứu thí điểm điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa theo từng loại xe. Việc điều chỉnh áp dụng cho ô tô con, ô tô chở người trên 29 chỗ, ô tô tải trên 3,5 tấn, xe khách giường nằm… nhằm nâng cao an toàn giao thông.

Đường bộ cao tốc Bắc - Nam nhiều đoạn chỉ có 2 làn xe không có làn dừng khẩn cấp. Ảnh: V.LONG

Ngoài ra, tại các đoạn tuyến có điều kiện khai thác hạn chế như dốc dọc lớn, dốc kéo dài, khu vực thường xuyên có sương mù làm giảm tầm nhìn hoặc các yếu tố bất lợi khác, cần nghiên cứu điều chỉnh tốc độ phù hợp. Thời gian hoàn thành các nội dung này trong tháng 2.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu rà soát, bổ sung đinh phản quang; lắp thêm đèn chớp vàng hoặc đèn cảnh báo, ưu tiên sử dụng năng lượng mặt trời, tại lề đường ở các đoạn làn dừng xe khẩn cấp không liên tục. Việc này nhằm giúp người lái xe dễ nhận biết và bảo đảm an toàn khi cần dừng, đỗ khẩn cấp. Thời gian hoàn thành trong cũng tháng 2 này.