Hà Nội đề xuất làm tiếp đường Láng trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy 25/02/2026 11:20

(PLO)- Sở Xây dựng Hà Nội nhận định phương án cầu cạn là tối ưu, khả thi hơn về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, do đó đề xuất thành phố lựa chọn để tiếp tục nghiên cứu đầu tư.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về phương án đầu tư dự án cải tạo, mở rộng tuyến Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 21.377 tỉ đồng.

Hai phương án cải tạo, mở rộng đường Láng

Theo đề xuất, dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Trong tổng mức đầu tư hơn 21.377 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 16.914 tỉ đồng; phần còn lại là chi phí xây lắp và các hạng mục liên quan.

Đoạn tuyến nghiên cứu dài gần 4 km, đi trùng với đường Láng, tuyến đường hiện rộng khoảng 21 m, thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm. Đây cũng là đoạn duy nhất trên toàn tuyến Vành đai 2 chưa được mở rộng đồng bộ và chưa có đường trên cao.

Sở Xây dựng đề xuất dự án cải tạo, mở rộng đường Láng đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy nhằm cải thiện hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc cho khu vực nội đô. Ảnh: Thanh Hiếu

Sở Xây dựng đưa ra hai phương án chính. Phương án 1 là xây dựng cầu cạn (đường trên cao) có tim trùng với tim đường dưới thấp theo quy hoạch. Mặt cắt ngang đường dưới thấp khoảng 53,5 m; phần cầu cạn rộng khoảng 19 m.

Phương án 2 được nghiên cứu là xây dựng hầm chìm đường kính lớn, kết hợp chức năng giao thông và thu chứa nước mặt chống ngập. Cụ thể, hầm có đường kính khoảng 14,5-15,2 m, phục vụ lưu thông đường bộ, đồng thời tích hợp hệ thống thoát nước. Tại khu vực nút Ngã Tư Sở sẽ thiết kế các nhánh hầm hở, hầm kín kết nối.

Về hình thức đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ trong giai đoạn trước mắt, Sở Xây dựng đề nghị TP chấp thuận triển khai theo hình thức đầu tư công, làm cơ sở hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Hà Nội đề xuất hai phương án để cải tạo, mở rộng đường Láng đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy. Ảnh: Thanh Hiếu

Ở bước tiếp theo, tùy nhu cầu và sự quan tâm của nhà đầu tư, thành phố có thể giao Sở Tài chính nghiên cứu phương án đầu tư theo hình thức PPP nhằm đa dạng hóa nguồn vốn.

Theo nhận định của Sở Xây dựng, dự án mở rộng đoạn Ngã Tư Sở - Cầu Giấy sẽ khép kín toàn tuyến Vành đai 2, tạo trục giao thông xuyên suốt, đồng bộ cả trên cao và dưới thấp, góp phần hoàn thiện trục giao thông, giảm ùn tắc, cải thiện kết nối và nâng cao năng lực lưu thông cho mạng lưới hạ tầng Thủ đô.

Ưu tiên phương án đường trên cao

Theo Sở Xây dựng, phương án 1: Làm đường trên cao, được đánh giá bảo đảm đồng bộ mặt cắt quy hoạch với đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, phù hợp năng lực thi công của các đơn vị trong nước, ít ảnh hưởng giao thông hiện trạng trong quá trình xây dựng và có chi phí đầu tư ban đầu thấp nhất trong các phương án.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương án cầu cạn là vị trí mố trụ sẽ chiếm một phần phạm vi đường hiện trạng phía dưới cầu, đòi hỏi tổ chức giao thông hợp lý và giải pháp kỹ thuật phù hợp để hạn chế xung đột dòng xe.

Đối với phương án 2: Làm hầm ngầm, Sở Xây dựng cho rằng phương án này có ưu điểm về không gian mặt đất và khả năng kết hợp chống ngập, nhưng sẽ gặp nhiều vướng mắc kỹ thuật.

Phương án làm cầu cạn (phương án 1) sẽ có tính khả thi, ít vướng mắc về kỹ thuật hơn do không phải xung đột với đoạn đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chạy qua đường Láng. Ảnh: Thanh Hiếu

Cụ thể, tuyến hầm này sẽ giao cắt với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Hiện các trụ cầu của tuyến này nằm trong phạm vi đường cong, khoảng cách tim trụ từ 26-30 m, khoảng cách mép bệ trụ khoảng 20-24 m, không bảo đảm không gian để bố trí hầm 4 làn xe chạy chui qua.

Bên cạnh đó, nếu thi công hầm chìm theo phương pháp đào hở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực chùa Miếu và các công trình dân cư lân cận. Trường hợp áp dụng công nghệ TBM (máy khoan hầm), dù hầm đi sâu khoảng 25 m dưới mặt đất, tuyến vẫn đi vào phần âm của khu vực chùa, tiềm ẩn tác động đến yếu tố tâm linh và có thể vướng hệ thống móng cọc nhà dân.

Ngoài ra, dọc trục Trần Duy Hưng đang triển khai tuyến đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao - Hòa Lạc), khởi công từ tháng 12-2025. Theo thiết kế, khoảng cách từ mặt đường xuống đỉnh hầm metro khoảng 20-23 m, do đó nếu làm hầm Vành đai 2 phải đi dưới tuyến metro này, tức sâu khoảng 50 m so với cốt mặt đường. Điều kiện cao độ thực tế buộc tuyến Vành đai 2 phải đi bằng qua cầu vượt Trần Duy Hưng rồi mới hạ ngầm, khiến chiều dài hầm chìm chỉ còn khoảng 1,65 km (bao gồm cả hầm hở), làm giảm hiệu quả đầu tư.

Qua phân tích, Sở Xây dựng nhận định phương án cầu cạn là tối ưu, khả thi hơn về kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, do đó đề xuất thành phố lựa chọn để tiếp tục nghiên cứu đầu tư.