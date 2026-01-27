Hà Nội ‘chốt’ bổ sung 30 nghìn tỉ để làm hàng loạt dự án hạ tầng trong năm 2026 27/01/2026 11:34

(PLO)- Sáng 27-1, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 31, thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ ngân sách cấp TP.

Việc điều chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho hàng loạt dự án trọng điểm, trong đó có 7 cây cầu vượt sông và nhiều công trình tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Theo Nghị quyết được thông qua, tổng mức vốn điều chỉnh, bổ sung cho kế hoạch đầu tư công năm 2026 là 30.000 tỉ đồng. Trong số này, 6.859,776 tỉ đồng là nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương (thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia năm 2024 theo Quyết định số 1568/2025 của Thủ tướng Chính phủ); 23.140,224 tỉ đồng đến từ tăng thu ngân sách cấp TP năm 2025.

Cùng với đó, HĐND TP Hà Nội chấp thuận tiếp tục bố trí kế hoạch vốn cho các dự án cấp TP nhóm A, B, C đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công (đã được sửa đổi, bổ sung). Quyết định này được đánh giá là cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm tiến độ các dự án đang triển khai, tránh gián đoạn do vướng thủ tục.

HĐND TP Hà Nội đồng ý bổ sung 30 nghìn tỉ đồng cho kế hoạch đầu tư công năm 2026 để triển khai các dự án về hạ tầng giao thông, đô thị. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Trước đó, tại Nghị quyết số 483/2025, HĐND TP Hà Nội đã thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng vốn 126.000,99 tỉ đồng. Trong đó, chi đầu tư cấp TP là 92.910 tỉ đồng, đã được phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án; riêng nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là 12.642,883 tỉ đồng.

Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, UBND TP Hà Nội đã chủ động ứng trước dự toán năm 2026 ngay từ cuối năm 2025 và tiếp tục bổ sung kế hoạch vốn trong những tháng đầu năm 2026.

Đến nay, nguồn vốn dành cho bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã sử dụng 5.605,612 tỉ đồng, còn lại 7.037,271 tỉ đồng.

Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai đồng loạt nhiều dự án quy mô lớn, nhu cầu vốn cho năm 2026 được dự báo tăng mạnh. Ngoài hai đại dự án đã khởi công là Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án quan trọng theo chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, tập trung vào các công trình giao thông huyết mạch, chống úng ngập, giảm ùn tắc và phát triển hạ tầng đô thị.

Rà soát sơ bộ cho thấy, nhu cầu vốn năm 2026 cho các dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội ước khoảng 75.263 tỉ đồng.

Trong đó, 59.822 tỉ đồng được dành cho 18 công trình lớn đang triển khai và chuẩn bị đầu tư, gồm 7 cây cầu vượt sông (Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Vân Phúc), 9 dự án đường bộ, 1 tuyến đường sắt đô thị và 1 dự án thủy lợi.

Bên cạnh đó, 14 công trình theo lệnh khẩn cấp nhằm xử lý các vấn đề bức thiết của đô thị như úng ngập, ùn tắc giao thông cần khoảng 14.142 tỉ đồng. Nhóm dự án an sinh xã hội, gồm Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 và 7 trường phổ thông liên cấp tiên tiến, hiện đại, cần bổ sung thêm 1.299 tỉ đồng.

Theo UBND TP Hà Nội, với quy mô nhu cầu vốn rất lớn như trên, nguồn vốn bồi thường, hỗ trợ tái định cư còn lại hiện không đủ đáp ứng. Do đó, việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 là yêu cầu cấp thiết, nhằm bảo đảm triển khai kịp thời các dự án khẩn cấp, dự án trọng điểm, qua đó tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô, hướng tới mục tiêu tăng trưởng khoảng 11% trong năm 2026.