Hà Nội công bố quy hoạch chi tiết hai bên sông Tô Lịch 30/12/2025 16:43

(PLO)- Theo các quy hoạch chi tiết vừa được công bố, Hà Nội muốn biến sông Tô Lịch thành trục không gian công viên, cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng chạy qua nhiều phường trong khu vực nội đô.

Ngày 30-12, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) hai bên bờ tuyến sông Tô Lịch, nhằm từng bước chỉnh trang, cải tạo không gian đô thị và xử lý căn bản vấn đề môi trường của dòng sông này.

Hình thành trục không gian xanh xuyên suốt nội đô

Theo Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, hai đồ án được lập trên cơ sở nghiên cứu tổng thể toàn tuyến sông Tô Lịch, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải tạo cảnh quan, tổ chức không gian đô thị và cải thiện chất lượng môi trường nước, hướng tới hình thành trục không gian xanh – công cộng xuyên suốt khu vực nội đô.

Đồ án thứ nhất là quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch, đoạn từ đường nhánh nút giao Hoàng Quốc Việt – Võ Chí Công đến cầu Mới (khu vực gần Ngã Tư Sở), với chiều dài khoảng 6,2 km. Phạm vi nghiên cứu có diện tích hơn 324.000 m2, kết nối trực tiếp với nhiều trục giao thông quan trọng như Võ Chí Công, Bưởi, Láng, Nguyễn Trãi, góp phần tạo lập trục không gian mở liên hoàn khu vực phía Tây và Tây Nam nội đô Hà Nội.

Theo quy hoạch, hoạt động xây dựng mới trong khu vực này sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Thành phố ưu tiên bố trí không gian cây xanh, mặt nước và các công trình phục vụ cộng đồng; chỉ cho phép xây dựng các công trình quy mô nhỏ, tối đa một tầng như ki-ốt dịch vụ, chòi nghỉ, nhà vệ sinh công cộng và công trình phụ trợ trong các ô đất cây xanh.

Phối cảnh dự án sông Tô Lịch.

Không gian cảnh quan hai bên sông theo từng đoạn

Không gian cảnh quan hai bên sông được tổ chức theo từng đoạn, gắn với đặc trưng lịch sử và hiện trạng đô thị. Cụ thể, đoạn từ Hoàng Quốc Việt đến Cầu Giấy – khu vực đầu nguồn sông Tô Lịch – được định hướng hình thành các không gian công cộng lớn, quảng trường. Đoạn từ Cầu Giấy đến đường Nguyễn Trãi được xác định là không gian văn hóa, gắn với các giá trị truyền thống và hoạt động lễ hội.

Đồ án thứ hai là quy hoạch chi tiết đoạn từ Ngã Tư Sở đến hết đoạn phân nhánh Linh Đàm và sông Nhuệ, với chiều dài khoảng 7 km, phạm vi nghiên cứu gần 459.500 m2. Quy hoạch nhấn mạnh nguyên tắc kế thừa hiện trạng, cải tạo, chỉnh trang các khu cây xanh, công viên, khu thể dục thể thao hiện có. Đồng thời bổ sung thêm các không gian công cộng mới, bảo đảm sự gắn kết hài hòa với khu dân cư lân cận.

Trong đó, đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Vành đai 3 được định hướng phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, ẩm thực ven sông. Đoạn từ Vành đai 3 đến cầu Thanh Liệt được quy hoạch trở thành không gian sinh thái, phục vụ nhu cầu thư giãn, vui chơi giải trí của người dân.

Về hạ tầng giao thông, hệ thống đường hai bên sông cơ bản tiếp tục sử dụng các tuyến hiện có và được tổ chức đồng bộ với dự án chỉnh trang toàn tuyến sông Tô Lịch. Đáng chú ý, tuyến monorail nhánh 2 Giáp Bát – Thanh Liệt – Phú Lương được quy hoạch dọc phía Đông sông Tô Lịch, đoạn từ đường Phan Trọng Tuệ đến nhánh rẽ sông Lừ, góp phần tăng cường năng lực vận tải hành khách công cộng cho khu vực.

TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục chính của hai đồ án trong giai đoạn 2026 – đầu năm 2027. Song song với đó, đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch giai đoạn 3, đoạn từ Cầu Bươu đến cửa sông Hồng, nhằm hoàn chỉnh toàn tuyến sông Tô Lịch, kết nối đồng bộ hệ thống cây xanh, mặt nước và các không gian công cộng, từng bước hình thành “lá phổi xanh” mới cho Thủ đô.