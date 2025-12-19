Hà Nội khởi công dự án công viên hai bên sông Tô Lịch hơn 4.665 tỉ đồng, đi qua 12 phường 19/12/2025 11:32

(PLO)- Ngày 19-12, UBND TP Hà Nội phối hợp với Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Đây là một trong 7 dự án lớn tại Hà Nội và là một trong 234 công trình, dự án trọng điểm được đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật trên cả nước vào sáng nay 19-12, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch có tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỉ đồng, được xác định là công trình trọng điểm, góp phần từng bước “hồi sinh” dòng sông Tô Lịch, đồng thời kiến tạo một không gian văn hóa, cảnh quan mới cho Thủ đô.

Dự án công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch có chiều dài hơn 13 km, đi qua nhiều phường như Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Giảng Võ, Láng, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt…

Phối cảnh dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Dự án sẽ hình thành hệ thống các công trình kiến trúc điểm nhấn dọc theo hai bên bờ sông như cầu đi bộ nghệ thuật, bến thuyền, đài vọng cảnh, nhà trưng bày lịch sử… Các hạng mục này vừa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tham quan của người dân, vừa góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô.

Bên cạnh đó, các không gian dịch vụ, tiện ích công cộng như khu cà phê, nhà hàng, khu vui chơi, khu nghỉ chân, bãi đỗ xe, sân chơi trẻ em… sẽ được bố trí hài hòa với cảnh quan, nhằm đa dạng hóa hoạt động vui chơi, giải trí và nâng cao chất lượng sống cho người dân khu vực hai bên sông.

Dự án cũng đặc biệt chú trọng đến việc “xanh hóa” toàn bộ trục cảnh quan sông Tô Lịch, với hệ thống cây bóng mát, cây bụi, thảm cỏ và thực vật thủy sinh phong phú, hướng tới hình thành một không gian xanh liên hoàn, góp phần cải thiện môi trường đô thị và vi khí hậu cho khu vực nội đô.

Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong bối cảnh TP Hà Nội đang triển khai nhiều công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân được xem là giải pháp giúp giảm áp lực cho ngân sách Nhà nước, đồng thời thể hiện sự phối hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong giải quyết các vấn đề môi trường đô thị, trong đó có “điểm nóng” ô nhiễm sông Tô Lịch.