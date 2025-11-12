Hà Nội đầu tư gần 870 tỉ đồng xây dựng công trình khẩn cấp bổ cấp nước cho sông Tô Lịch 12/11/2025 10:35

UBND thành phố (TP) Hà Nội vừa quyết định triển khai công trình khẩn cấp cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, nhằm bổ cấp nước cho sông Tô Lịch và giải quyết úng ngập cục bộ tại nhiều khu vực phía Tây Bắc của nội thành như: Khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Theo quyết định, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 869 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý III-2026, trong đó các hạng mục chính sẽ hoàn thành trước mùa mưa năm 2026 để sớm phát huy hiệu quả chống úng ngập.

Công trình được xác định là dự án đầu tư khẩn cấp, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước ổn định, chất lượng từ sông Hồng cho sông Tô Lịch, duy trì dòng chảy môi trường, đồng thời cải thiện tình trạng ô nhiễm, tạo cảnh quan đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Bên cạnh đó, dự án cũng góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước cho tiểu lưu vực Cổ Nhuế, hướng thoát ra sông Nhuệ và sông Tô Lịch, qua đó giảm thiểu úng ngập cho các khu vực Đông Ngạc, Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Ciputra và lân cận. Hệ thống này còn hỗ trợ tưới tiêu cho diện tích nông nghiệp hiện có trong khu vực.

Thời gian qua TP Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để cải thiện môi trường và làm sống lại dòng sông Tô Lịch. Ảnh: Trọng Phú

UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp tổ chức quản lý, thực hiện dự án, đồng thời rà soát kỹ các hạng mục để tránh trùng lặp với những công trình khác đang triển khai, bảo đảm hiệu quả đầu tư và tiến độ thi công khẩn cấp.

Chính quyền TP cũng yêu cầu UBND các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đúng tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư sớm triển khai thi công.

Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng úng ngập cục bộ tại nhiều khu đô thị phía Tây Bắc nội thành Hà Nội, đồng thời góp phần phục hồi dòng chảy sông Tô Lịch, hướng tới xây dựng môi trường đô thị xanh, sạch, bền vững cho Thủ đô.