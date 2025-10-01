Phối cảnh cải tạo 2 bờ sông Tô Lịch thành công viên, quảng trường đẹp như mơ 01/10/2025 17:34

(PLO)- TP Hà Nội sẽ thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết hai bên sông Tô Lịch nhằm biến nơi đây thành công viên, quảng trường, không gian xanh để phục vụ người dân Thủ đô và du khách.

UBND TP Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ để báo cáo cấp có thẩm quyền về dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết hai bên bờ sông Tô Lịch.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch. Đây là công trình trọng điểm, gắn với sự kiện kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Theo UBND TP Hà Nội, dự án có tổng diện tích gần 738.000 m2, kéo dài dọc hai bờ sông Tô Lịch, đi qua 12 phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt.

Hà Nội muốn biến sông Tô Lịch thành một dòng sông thơ mộng, không gian xanh, công viên, quảng trường để phục vụ người dân và du khách.

Mục tiêu là hình thành không gian công cộng xanh gồm công viên, quảng trường, sân thể thao, đường đi dạo, cây xanh, bãi đỗ xe và nhiều tiện ích phục vụ người dân.

Các hạng mục dự kiến xây dựng gồm hệ thống vỉa hè, kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, bậc cấp, lối đi có độ dốc, sân chơi, công trình dịch vụ và điểm nhấn kiến trúc dọc tuyến.

Dự kiến sau khi hồ sơ dự án được cấp có thẩm quyền thông qua, dự án sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, khởi nguồn từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt) và thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở. Trong nhiều năm, dòng sông bị ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu tiếp nhận nước thải sinh hoạt và nước mưa.

Từ cuối năm 2024, Hà Nội triển khai dự án bổ cập nước từ Hồ Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với lưu lượng khoảng 230.000 m3/ngày đêm, duy trì mực nước ổn định 3,5 m. Sau hơn một tháng bổ cập, chất lượng dòng chảy được cải thiện rõ rệt, cảnh quan hai bên bờ cũng dần thay đổi. Về lâu dài, TP sẽ nghiên cứu bổ sung thêm nguồn nước từ sông Hồng để đảm bảo tính bền vững.

Phối cảnh thiết kế dự kiến hai bên bờ sông Tô Lịch với đầy đủ thảm cây xanh ven sông, đường dạo đi bộ trên cao, không gian đi bộ giáp với mặt nước.

Điểm nhấn thiết kế biểu tượng Hà Nội tại khu vực gần cầu Hòa Mục (lân cận cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ).

Phối cảnh hai bên sông Tô Lịch gần gũi với thiên nhiên.

Ven sông Tô Lịch sẽ bố trí những khoảng sân nhỏ có thể làm nơi biểu diễn nghệ thuật, hoặc là nơi du khách, người dân có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh, thư giãn.

Hai bên bờ sông Tô Lịch còn có các hạng mục công trình kiến trúc, gồm: Công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ.



Theo tính toán của TP Hà Nội, để thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch cần mức tổng đầu tư sơ bộ hơn 4.665 tỉ đồng.

Phối cảnh sông Tô Lịch nhìn từ trên cao.

Dự án dự kiến sẽ xây dựng hạng mục sân đường, gồm: Sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp, bậc ngồi, lối đi có độ dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.