Sạt lở đường lên đỉnh Bạch Mã: Mở lối mòn, tính dùng ròng rọc cứu viện 26/12/2025 09:14

(PLO)- Sự cố sạt lở đường lên đỉnh Bạch Mã khiến giao thông chia cắt hoàn toàn, lực lượng chức năng phải mở lối mòn tạm thời và đề xuất dùng ròng rọc để tiếp tế.

Ngày 26-12, liên quan đến việc sạt lở đường lên đỉnh Bạch Mã, Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) cho biết đang triển khai các giải pháp tình thế để duy trì hoạt động bảo vệ rừng.

Sạt lở nghiêm trọng chưa thể khắc phục

Trước đó, sau đợt mưa chưa từng ghi nhận tại Việt Nam trong vòng 24 giờ khiến đường lên đỉnh Bạch Mã xuất hiện một số vị trí sạt lở đất nghiêm trọng khiến giao thông không thể đi lại.

Mưa lớn vào cuối tháng 10-2025 khiến nhiều khu vực tại Bạch Mã bị sạt lở đất.

Theo ghi nhận tại Km 12 xuất hiện sạt trượt quả đồi với khối lượng đất đá bị sạt trượt là rất lớn, kéo theo cả nền đường và hệ thống cây cối, thảm thực vật xuống phía dưới thung lũng sâu.

Bên cạnh đó, sạt lở để lại phần mép đường khá chênh vênh, nguy cơ sạt lở lan rộng vào sâu bên trong mặt đường vẫn rất cao. Việc này gây nguy hiểm và chia cắt giao thông trên tuyến đường này.

Ngay sau khi xảy ra sự cố sạt lở, đơn vị quản lý đã cắm biển cảnh báo, căng dây an toàn và thông báo tạm dừng di chuyển trên tuyến.

Vườn quốc gia Bạch Mã đã báo các cơ quan liên quan và phối hợp mời các chuyên gia tư vấn, đơn vị khảo sát để đánh giá hiện trạng, tham vấn các phương án khắc phục, sửa chữa, làm cơ sở lập đề xuất chủ trương đầu tư trình cấp có thẩm quyền.

Sạt lở tạo thành vực sâu, khiến giao thông không thể qua lại.

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã có văn bản chỉ đạo đưa nội dung khắc phục sự cố sạt lở vào chương trình đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030. Sở Xây dựng cũng đã tổ chức kiểm tra hiện trường để tham mưu UBND TP Huế phương án hỗ trợ phù hợp.

Tuy nhiên, do mức độ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng, phạm vi ảnh hưởng lớn, việc khắc phục triệt để đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư lớn, cần có sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong giai đoạn đầu tư công tới.

Tính dùng ròng rọc để tiếp tế

Trong thời gian chờ khắc phục sự cố sạt lở đường lên đỉnh Bạch Mã, để không làm gián đoạn công tác tuần tra và phòng cháy chữa cháy rừng, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã đã chỉ đạo mở một lối mòn tạm xuất phát từ hạ lưu vị trí sạt lở, đi vòng qua đỉnh điểm sạt để kết nối lại với tuyến đường chính.

Một số vị trí trên đường lên Bạch Mã bị sạt taluy âm.

Đồng thời, để duy trì hoạt động cho lực lượng tại Trạm Kiểm lâm đỉnh Bạch Mã, Vườn đang đề xuất phương án lắp đặt hệ thống ròng rọc vượt qua khu vực sạt lở. Hệ thống này sẽ phục vụ vận chuyển nhu yếu phẩm, trang thiết bị thiết yếu cho lực lượng kiểm lâm bám chốt.

Sạt lở khiến đoạn đường bị chia cắt.