Mưa to kỷ lục thứ 2 thế giới xé nát đường lên Bạch Mã

(PLO)- Sau trận mưa to thứ hai thế giới, đường độc đạo lên vườn quốc gia Bạch Mã ở Huế bị xé nát.
Ngày 5-11, lãnh đạo vườn quốc gia Bạch Mã, TP Huế cho biết trận mưa lớn cực đoan kéo dài hồi cuối tháng 10-2025 gây ra những thiệt hại nặng nề đối với vườn quốc gia này.
Theo lãnh đạo vườn quốc gia Bạch Mã, chỉ trong hai ngày 26 và 27-10, lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã lên đến 1.739,6 mm. Theo cơ quan khí tượng, đây là lượng mưa lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từng ghi nhận và đứng thứ hai thế giới, sau điểm mưa tại Ấn Độ Dương.