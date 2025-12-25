Năm 2025, 23 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật 25/12/2025 18:07

(PLO)- Từ đầu năm đến nay, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có sáu trường hợp bị xử lý hình sự.

Chiều 25-12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực họp phiên thứ 29, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phiên họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Chiều cùng ngày, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức thông báo kết quả phiên họp.

Khởi tố mới 6 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đã thông báo các kết quả quan trọng của phiên họp cũng như các kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư tại phiên họp.

Ông Dũng cho biết qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất một số nội dung trong năm 2025. Theo đó, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm mới, mang lại hiệu quả rõ rệt.

Trong đó, công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; các cơ quan chức năng đã tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nhất là các vụ án, vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, sức khỏe của người dân, dư luận bức xúc.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chủ trì phiên thứ 29. Ảnh: NHÂN DÂN

Các vụ án, vụ việc có sự cấu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp, tổ chức để trục lợi, thậm chí cả với bị can, đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp và các vụ, việc liên quan đến nhân sự Đại hội đảng các cấp.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên. Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý; trong đó có sáu trường hợp bị xử lý hình sự.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính 75.132 tỉ đồng và 633 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 928 tập thể và 3.058 cá nhân.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố mới 3.325 vụ/8.516 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ, trong đó có 585 vụ án/1.585 bị can về các tội tham nhũng.

Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đã khởi tố mới 6 vụ án/104 bị can từ 4 vụ việc; khởi tố bổ sung 172 bị can trong 16 vụ án; kết luận điều tra 14 vụ án/323 bị can; truy tố 14 vụ án/251 bị can; xét xử sơ thẩm 10 vụ án/167 bị cáo; xét xử phúc thẩm 14 vụ án/253 bị cáo. Trong đó, đã kết thúc điều tra, truy tố, hoàn thành xét xử sơ thẩm một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo

Cạnh đó, công tác thu hồi tài sản tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong năm, các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá trên 1.270 tỉ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác.

Riêng các vụ án Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi gần 22.500 tỉ đồng (đạt 55%), nâng tổng số tiền thu hồi được từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay 119.830 tỉ đồng.

Công tác phòng, chống lãng phí được chỉ đạo đẩy mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác, sử dụng nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài.

Qua rà soát của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, phân loại, có phương án xử lý đối với gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đến nay, đã hoàn thành rà soát, xử lý đối với hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Nhất là đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức.

Thanh tra Chính phủ đã quyết liệt triển khai, hoàn thành thanh tra đối với hơn 70 dự án, chỉ đạo hoàn thành thanh tra đối với 421 dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo.

Các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 62 vụ án/373 bị can về các hành vi lãng phí để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa sai phạm.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin năm 2026, Ban Chỉ đạo yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động của Ban Chỉ đạo hai cấp cần bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo nghị quyết Đại hội XIV.

“Tinh thần chung là "phải quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn" như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm” – ông nói và nhấn mạnh trọng tâm là hoàn thành rà soát, khắc phục ngay những sơ hở, bất cập, chồng chéo trong các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cùng đó, tập trung sửa đổi các dự án luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; các quy định về tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn.

Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; không để tái diễn sai phạm cũ. Không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và cấp địa phương.

Phấn đấu trong năm 2026, kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, năm vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí, nhất là 10 dự án trọng điểm thường trực Ban Chỉ đạo giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xử lý.

Tập trung điều tra, xử lý nghiêm một số vụ án, vụ việc điển hình về thất thoát, lãng phí để răn đe, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm. Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...