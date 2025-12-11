66 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý hình sự vì liên quan tham nhũng, lãng phí 11/12/2025 13:30

(PLO)- Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, trong nhiệm kỳ vừa qua, đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu do liên quan các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Sáng 11-12, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng.

“Chúng ta không chỉ đánh giá tình hình, kết quả trong nhiệm kỳ XIII mà còn nhìn lại 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí- một trong bốn nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ và của đất nước” - Tổng Bí thư nói và cho rằng hội nghị còn nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm và thống nhất những định hướng lớn về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng đi vào chiều sâu

Đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của nhiệm kỳ Đại hội XIII và sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Tổng Bí thư chia sẻ ông vui mừng khi thấy công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã có những bước tiến mạnh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

Ông nhắc tới bốn kết quả lớn trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ nhất, nhận thức, lý luận về các phương châm, nguyên tắc, biện pháp công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có sự trưởng thành vượt bậc và ngày càng hoàn thiện.

Theo Tổng Bí thư, chúng ta đổi mới mạnh mẽ tư duy và cách làm, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá, những vấn đề còn tồn tại kéo dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Chúng ta cũng đã mở rộng từ chống tham nhũng sang chống tiêu cực, lãng phí; tổ chức Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đảm bảo trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”.

“Có thể khẳng định cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng trưởng thành, đi vào chiều sâu, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng hưởng ứng của Nhân dân, sự đoàn kết thống nhất hiệp đồng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cơ quan chức năng”- Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư, kết quả đạt được cũng đã chứng minh một cách rõ ràng: Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm mà thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng mà làm Đảng ta ngày càng mạnh hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Xử lý kỷ luật 174 cán bộ diện Trung ương quản lý

Kết quả nổi bật thứ hai, công tác phát hiện, xử lý là điểm sáng.

Tổng Bí thư cho biết các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao; phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, chủ động nhận diện, phát hiện, xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật của Đảng, xử lý hành chính và xử lý hình sự.

Nhiều vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý theo đúng phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", xử lý một vụ “cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

Qua các vụ án, vụ việc đã chỉ tên đối tượng tham nhũng, chứng minh bản chất tư lợi và đưa ra ánh sáng nhiều thủ đoạn tham nhũng tinh vi trên các lĩnh vực…

Số liệu cho thấy trong nhiệm kỳ vừa qua đã xử lý kỷ luật 174 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó xử lý hình sự 66 cán bộ, kể cả đương chức và nghỉ hưu.

“Điều đó cho thấy ‘không có vùng cấm, không có ngoại lệ’ không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông, mà đã trở thành hiện thực sinh động, là mệnh lệnh chính trị được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Bố trí 100% bí thư, chủ tịch... không phải người địa phương góp phần phòng ngừa lợi ích nhóm

Kết quả nổi bật thứ ba, công tác phòng ngừa đã được triển khai toàn diện và thực chất hơn, tạo ra nhiều chuyển biến rõ rệt. Tổng Bí thư nói rõ chúng ta đã hoàn thiện thể chế theo tư duy mới, vừa thúc đẩy phát triển, vừa bịt kín các sơ hở dẫn tới tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư đánh giá cuộc cách mạng về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tiết kiệm nguồn lực rất lớn và loại bỏ nhiều nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ông cũng nêu rõ chuyển đổi số, công khai, minh bạch, cải cách thủ tục hành chính đã đẩy mạnh, giảm tiếp xúc trực tiếp, thu hẹp "đất" cho tham nhũng “vặt”.

Ngoài ra, công tác cán bộ cũng bước đổi mới quan trọng. “Lần đầu tiên bố trí 100% bí thư, chủ tịch UBND cấp tỉnh và một số chức danh không phải là người địa phương, đã góp phần phòng ngừa hiệu quả lợi ích nhóm”- Tổng Bí thư nói.

Cùng với xây dựng văn hóa liêm chính và từng bước cải cách chính sách tiền lương, Tổng Bí thư ghi nhận chúng ta đã tạo được nền tảng để cán bộ không muốn, không cần tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ tư, theo người đứng đầu Đảng, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ đã được nâng cao. Đây là thước đo quan trọng nhất của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân ngày càng mạnh mẽ hơn, đã trở thành nguồn sức mạnh vô giá để Đảng, Nhà nước chúng ta kiên trì cuộc đấu tranh chống ‘giặc nội xâm’, khẳng định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thực sự đã trở thành xu thế không thể đảo ngược”- theo Tổng Bí thư.

Ông nhấn mạnh niềm tin của Nhân dân và các kết quả đã đạt được là đòn phản bác mạnh mẽ, thuyết phục nhất đối với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu chống phá Đảng, Nhà nước ta.