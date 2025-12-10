Thường trực Ban Bí thư: Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, lãng phí diện Ban Chỉ đạo theo dõi 10/12/2025 19:41

(PLO)- Trong năm năm, toàn ngành Nội chính Đảng đã phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý hơn 1.000 vụ án, vụ việc. Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp...

Chiều 10-12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và chỉ đạo hội nghị.

Đây là hội nghị rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác của ngành Nội chính Đảng trong năm 2025 gắn với kết quả thực hiện từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý hơn 1.000 vụ án, vụ việc

Theo thông tin tại hội nghị, sau gần năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các mục tiêu, chỉ tiêu lớn đã cơ bản hoàn thành, một số vượt mức, tạo tiền đề quan trọng cho các nhiệm kỳ tiếp theo, trong đó có những đóng góp quan trọng của ngành Nội chính Đảng.

Toàn ngành đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là ba định hướng lớn và sáu nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, qua đó đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Trong đó, ngành đã nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, có vấn đề mang tính chiến lược và đột phá mạnh mẽ.

Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên 30 đề án lớn. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả tại địa phương.

Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực sự là “trung tâm”, “đầu mối” trong phối hợp, tham mưu. Qua đó, góp phần đẩy mạnh, tạo bước tiến mới, đột phá lớn trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Toàn ngành đã phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý hơn 1.000 vụ án, vụ việc. Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm.

Công tác phòng, chống tham nhũng bước sang giai đoạn mới toàn diện và sâu hơn, với phương thức, cách làm mới, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Kết quả điều tra dư luận xã hội cho thấy tuyệt đại đa số người dân (98%) bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực này.

Toàn ngành cũng chủ động phối hợp nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời nhiều vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh tôn giáo, dân tộc, các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Xử lý dứt điểm những vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo

Chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chỉ rõ năm 2026 là năm có nhiều sự kiện trọng đại, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội khóa XVI, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ông đề nghị ngành Nội chính Đảng cần tập trung nghiên cứu, quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Văn kiện Đại hội XIV.

Trước hết, ngành cần tập trung tham mưu triển khai nghiêm túc kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Ngành khẩn trương hoàn thành các đề án, nhiệm vụ năm 2025, không để chậm việc, sót việc; nghiên cứu, xây dựng, tham mưu ban hành Nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý ngành Nội chính Đảng tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện hai Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ngành đôn đốc việc rà soát, hoàn thành thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đảm bảo thực hiện nghiêm minh, không để tồn đọng, kéo dài; thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước. Tập trung phòng ngừa, răn đe, xử lý, khắc phục hiệu quả tệ nạn “tham nhũng vặt,” những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Song hành với đó, ngành tham mưu đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, chống lãng phí trong toàn xã hội; rà soát, xử lý các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, các dự án có khó khăn, vướng mắc trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án để xử lý theo đúng chủ trương, kết luận của Bộ Chính trị nhưng không hợp pháp hóa sai phạm. Đồng thời, đề xuất đưa một số công trình, dự án lãng phí lớn vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi để tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị toàn ngành chủ động phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trước hết là tham mưu, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại với dân, lắng nghe và giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở; không để phát sinh “điểm nóng", bị động, bất ngờ.