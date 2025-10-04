Tổng Bí thư: Công an đã xử lý dứt điểm nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng 04/10/2025 15:36

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng công an đã điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh... nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Sáng 4-10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, đã chính thức khai mạc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất trong các sự kiện lớn

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Mọi hoạt động của Công an đều nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, một lòng, một dạ phục vụ nhân dân; sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an là để bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc của Nhân dân…

Ông cũng đánh giá Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương VIII đã thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết, có tính chiến đấu, tính hành động cao. Đồng thời, dự báo tình hình và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, công tác đột phá cho nhiệm kỳ 2025-2030 và các năm tiếp theo. Qua đó, khẳng định bản lĩnh, quyết tâm cao, tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám vượt lên thách thức vì Đảng, vì dân, vì thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư sau đó đã khái quát những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, Đảng bộ đã lãnh đạo lực lượng Công an tạo bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý, trong bảo vệ an ninh quốc gia đã thực hiện tốt, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Công an trong các sự kiện lớn như kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên (A70); 50 Năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (A50) và gần đây nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80) với quy mô, tầm vóc chưa từng có, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam dự Đại hội. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Công an nhân dân phải dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng cũng đã quyết liệt chỉ đạo đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm tham nhũng, lãng phí, hình sự, tội phạm ma tuý, kéo giảm hằng năm 5% tội phạm về trật tự xã hội. Cùng đó, điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh, triệt để, đúng pháp luật nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” tạo lan tỏa, răn đe cao.

Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác Công an phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, Công an là đơn vị chủ công xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền móng cho chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số trong tương lai và phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn…

Tổng Bí thư đánh giá Đảng bộ Công an Trung ương VIII đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, đưa lực lượng Công an nhân dân “vượt qua chính mình”, có bước trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc.

Điểm nổi bật, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, lực lượng công an đã tiên phong mở đường triển khai mô hình Công an địa phương 2 cấp, cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị quyết tâm triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ trương đưa công an chính quy về xã thực sự phát huy hiệu quả; công an thực sự gần dân, sát dân, sống cùng dân, giúp dân, phục vụ nhân dân vô điều kiện…

Tổng Bí thư nhấn mạnh từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất định hình cục diện thế giới mới, với cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt, quyết liệt, nhiều bất ổn, an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn biến phức tạp. Đây cũng là giai đoạn có tính quyết định thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước.

Đất nước vừa có bước chuyển mình mang tính lịch sử với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với không gian phát triển được quy hoạch lại; hàng loạt chủ trương chiến lược của Đảng với nhiều tư duy mới, giải pháp đột phá, có tính cách mạng đang được triển khai…

Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư bày tỏ thống nhất cao với Báo cáo chính trị, Chương trình hành động của Đảng bộ Công an Trung ương và lưu ý hai vấn đề lớn. Trong đó, ông nhấn mạnh Công an nhân dân phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo, dám hy sinh vì Đảng, vì nước, vì dân, vì không ngừng nâng cao uy tín, sức mạnh của Công an nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới

Tổng Bí thư cũng nêu rõ năm công tác trọng tâm mà lực lượng công an cần làm thời gian tới. Đầu tiên là tập trung lãnh đạo củng cố vững chắc môi trường hoà bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và hai mục tiêu chiến lược 100 năm của Đảng.

Theo đó, ông yêu cầu tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới (chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số). Chủ động ngăn ngừa các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới (robot, không người lái, chiến tranh mạng…).

Tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh chính quyền, an ninh văn hoá, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh mạng, bảo vệ lãnh đạo chủ chốt, những “rường cột” trong hệ thống chính trị, giới khoa học, công nghệ…

Tiếp tục kéo giảm bền vững tội phạm, xây dựng thành công các xã không ma tuý, không tội phạm, tiến tới tỉnh không ma tuý, không tội phạm, làm nòng cốt xây dựng Xã xã hội chủ nghĩa, Tỉnh xã hội chủ nghĩa.

“Trước mắt, tập trung lãnh đạo bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đảng bộ cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất” – Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhiệm vụ thứ hai mà Tổng Bí thư yêu cầu là tập trung lãnh đạo tăng cường tiềm lực về mọi mặt cho bảo đảm an ninh, trật tự. Trong đó, phát huy sức mạnh của khoa học công nghệ, nhất là AI, lượng tử, các công nghệ chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia. Phấn đấu có bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo nền tảng củng cố tiềm lực an ninh, gia tăng sức mạnh bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VIII. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Thứ ba, Đảng bộ Công an Trung ương cần đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, đến năm 2030 chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đáng chú ý, Tổng Bí thư yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đi đôi với kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ Công an.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo mô hình Công an 3 cấp vận hành hiệu quả, bảo đảm liên thông, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hình thành thế trận xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh, trật tự nổi lên.

Với truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng Bí thư nhìn nhận Công an Nhân dân là lực lượng quan trọng bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương chiến lược của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.