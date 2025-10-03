Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung: 'Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm' 03/10/2025 12:52

(PLO)- Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai với phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Hôm nay (3-10), sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025–2030) đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, thành công của Đại hội là bước ngoặt quan trọng, thể hiện sự thống nhất ý chí, đồng thuận hành động, khát vọng phát triển mới. Đây là động lực tinh thần để toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Đại hội ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng sự hỗ trợ từ các cơ quan Trung ương, Quân khu 4 và các địa phương bạn. Thành công lần này cũng có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thực tiễn đặt ra nhiều thách thức, nhất là yêu cầu nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, sự chủ động, sáng tạo trong điều hành và tinh thần gương mẫu của đảng viên.

Bí Thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh cần khẩn trương tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, đồng thuận trong ý chí, quyết liệt trong hành động. Xây dựng, ban hành kịp thời và có chất lượng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, rõ kết quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi…

Đại biểu Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Nghệ An trình bày tham luận tại Đại hội.

Đại hội kêu gọi mỗi đại biểu phát huy vai trò hạt nhân tuyên truyền, lan tỏa tinh thần quyết tâm của Đại hội, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, bảo đảm không để người dân thiếu đói, không để gia đình nào không có chỗ ở, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất.

Trong niềm tin và khí thế mới, Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm xây dựng Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của quốc gia, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An thay mặt Đoàn Chủ tịch tặng hoa, kỷ vật lưu niệm cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh không tái cử, các cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi, chuyển công tác ra ngoài Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

-Ngày 2-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX đã bầu 68 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã bầu 17 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bầu Bí thư Tỉnh uỷ, 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tái cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX.

Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX .

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu 30 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.