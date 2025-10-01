Đưa Nghệ An thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia 01/10/2025 15:54

(PLO)- Dâng hoa, báo công với Bác Hồ trước thềm Đại hội lần thứ XX, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nêu mục tiêu phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Chiều 1-10, trước giờ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX (nhiệm kỳ 2025 – 2030), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX cùng Trưởng các đoàn đại biểu, đại diện cho 500 đại biểu chính thức của Đại hội, đã thành kính dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung thay mặt Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Trưởng các đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương, báo công với Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Báo công với Bác, Đảng bộ Nghệ An cho biết trong nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn, toàn tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 8,3 – 8,5%/năm; quy mô kinh tế gấp 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 1,67 lần so với năm 2020.

Công nghiệp – xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng, dịch vụ phát triển mạnh, kim ngạch xuất khẩu gần gấp ba lần. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, diện mạo đô thị và nông thôn đổi thay rõ rệt.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Trưởng các đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng Trường Hồ Chí Minh.

Văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển toàn diện; an sinh xã hội được chú trọng; Nghệ An là một trong những địa phương đi đầu và cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh trong năm 2025. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đối ngoại mở rộng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng nghiêm túc nhìn nhận hạn chế: chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa cao, một số lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế biển chưa phát huy hết tiềm năng; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao hơn bình quân cả nước; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp.

Chiều 1-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 500 đại biểu, đại diện cho hơn 200.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trước anh linh của Bác, và giờ phút diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà xin bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tiếp tục đoàn kết, đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cũng như sinh thời Bác hằng mong muốn.