Bão số 10 tràn qua Nghệ An gây thiệt hại nặng nề 29/09/2025 09:49

(PLO)- Khi tràn qua Nghệ An, bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho khu vực TP Vinh (cũ). Hiện lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả bão số 10 ở khu vực này.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9 giờ ngày 29-9, bão số 10 ở vào khoảng 19.0 độ Vĩ Bắc; 104.7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An – Trung Lào.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Trước đó, khi tràn qua Nghệ An, bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho khu vực TP Vinh (cũ). Hiện lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả bão số 10 ở khu vực này.

Một số hình ảnh ghi nhận lúc 9 giờ ngày 29-9.